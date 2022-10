L’homme, trentenaire, a été condamné en mars 2020 pour une prise d’otage commise les 12 et 13 février 2016. Bressers et ses complices soupçonnaient la victime d’avoir égaré une quantité de drogue et exigeaient d’elle une grosse somme d’argent. L’otage reproche à Bressers, qu’il nomme "de Lange" ("le grand"), de l’avoir frappé et de lui avoir entaillé la main.

Flor Bressers a été condamné à quatre ans ferme par la cour d’appel d’Anvers pour vol avec violences en bande, extorsion avec armes et privation illégale de liberté avec menaces de mort. Il a pris la fuite et s’est même retrouvé un temps sur le site et la liste des Most Wanted. Il a finalement pu être arrêté en février en Suisse.

Il va désormais commencer à purger sa peine. Son nom est cité dans plusieurs dossiers judiciaires en cours à Anvers, en Flandre occidentale et Flandre orientale. La criminalité organisée et aggravée est le fil rouge dans ces différentes enquêtes qui traitent de trafic de drogues international non-exempt de violences.