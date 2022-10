Greffier du Parlement wallon : trois plaintes sont désormais actées

Comme on sait, cette décision était notamment motivée par une plainte pour harcèlement à l’encontre du greffier. Une deuxième était actée le 3 oct obre par l’auditorat du travail de Namur. Et nous venons d’apprendre qu’une troisième plainte a rejoint les deux autres. Sans doute pas la dernière : d’autres plaignants ont d’ores et déjà pris contact.

L’information judiciaire ouverte en septembre suit son cours. Pour rappel, dans la plainte initiale, le président du Parlement wallon Jean-Claude Marcourt est également cité, tout comme les autres membres du Bureau. Et ça peut paraître étrange, mais c’est la procédure: en tant qu’"employeur" en quelque sorte, c’est aussi Marcourt qui se charge de transmettre à l’auditorat du travail le numéro de registre national des agents du greffe, avec leur consentement écrit. Les autorités judiciaires peuvent ainsi les convoquer pour témoigner dans le cadre de cette information judiciaire.

35 ou… 45 millions ?

Dans un cadre non judiciaire cette fois, le personnel pourra être entendu par un organisme externe, comme convenu entre le Conseil du personnel et le Bureau, pour raconter leur quotidien sous l’ère Janssens.

Mais on attend toujours des informations précises sur la flambée des dépenses autour des chantiers de la future Maison des parlementaires et de la jonction souterraine entre le parking du Grognon et le bâtiment principal du Parlement (le Saint-Gilles).

Des chiffres continuent à circuler dans les couloirs du greffe. On avait parlé de 35 millions pour la Maison des parlementaires. En coulisses, certains fonctionnaires assurent qu’on en serait désormais à 45 millions (et à plus de 2,5 millions pour le tunnel).

Savoir de quoi on parle

Encore faut-il savoir à quoi les dépassements peuvent être attribués. Et ce qu’on retient exactement comme montants. "Les locations de bureaux pour les députés privés de locaux ? Des achats de terrain ? Du mobilier ? L’équipement audiovisuel de fou que le greffier a souhaité pour la Maison des parlementaires ?" s’interroge un agent du greffe.

Motus du côté du Bureau. C’est sur ce travail d’objectivation et de recoupement minutieux (on l’espère, en tout cas) qu’il planche en ce moment. Le rapport détaillé promis par Jean-Claude Marcourt sera bouclé à la fin du mois d’octobre. Les chefs de groupe, y compris de l’opposition, en ont tous été informés jeudi, lors de la conférence des présidents.