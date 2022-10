« Économies » sur les soins de santé: Vandenbroucke à cheval sur les mots

Un choix qui divise la famille socialiste. Interrogé par Le Soir, le patron de Solidaris, Jean-Pascal Labille, n’a pas pu cacher son étonnement et estime que cette baisse de la norme de croissance engendrera au moins 300 millions d’économies en 2024.

Une question de sémantique

À la Chambre ce mercredi, le ton de Frank Vandenbroucke (Vooruit) est monté d’un cran. Le ministre de la Santé refuse que l’on parle "d’économies"… même si l’augmentation du budget de l’Inami sera in fine moins forte. "Il est important de se baser sur des chiffres corrects", a lancé Frank Vandenbroucke aux députés. "En 2023, il y aura un accroissement de 3,2 milliards. Au-delà de l’index, c’est donc 750 millions d’euros en plus. Et ce gouvernement va utiliser avec les acteurs de la santé ce budget pour combler des lacunes et améliorer la qualité du système. Et en 2024, de nouveau, un accroissement important est prévu. Selon mes prévisions, c’est 850 millions, au-delà de l’index."

"La grande difficulté, c’est qu’on a deux discours différents", analyse Jean Macq, professeur à la Faculté de santé publique de l’UCLouvain et spécialiste des systèmes de soins de santé. "Ce qui rend les choses compliquées, c’est qu’il y a un objectif global où intervient cette norme de croissance. Et de l’autre côté, il y a des estimations techniques. Et il peut y avoir des différences avec des marges budgétaires qui se dégagent."

Reste que pour ce spécialiste, on sort d’années difficiles. "On a connu de gros problèmes car sous le précédent gouvernement, la norme de croissance était sous les 2,5%", estime le professeur Macq. "Le problème, c’est qu’on sait très bien qu’il faut aussi faire des réformes majeures dans le système de soins de santé, car avec le vieillissement et les maladies chroniques, on s’oriente vers davantage de besoins. Or, pour faire ces réformes, vous devez investir pas mal d’argent avant d’avoir un return. Et cela demande donc qu’on puisse dégager des marges au-delà des dépenses courantes."