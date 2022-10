Van Laethem rassure sur le nouveau sous-variant Covid BQ.1.1.: «Il faut l’accueillir comme une xième petite bosse»

Un nouveau sous-variant d’Omicron a également fait son apparition dans notre pays. La circulation de BQ.1. (et sa variante BQ.1.1.) fait l’objet de toutes les attentions.

Que savons-nous de lui? Faut-il s’en inquiéter? Quand le pic de la vague automnale sera-t-il atteint? Quel hiver allons-nous avoir? On fait le point sur la situation sanitaire avec Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral Covid.

Que peut-on dire de BQ.1.1.?

BQ.1. et BQ.1.1. sont deux nouveaux sous-variants d’Omicron. Ils se répandent actuellement plus vite en Belgique que les autres variants. BQ.1. double toutes les semaines. Il représente déjà quasiment 10% des nouveaux cas détectés.

BQ.1. double toutes les semaines

Ce que l’on sait, c’est qu’il est quasi sûr qu’il va prendre une place significative dans notre pays. Les autres sous-variants d’Omicron n’ont jusqu’ici pas réussi à dépasser BA.5., l’actuel leader en Belgique. Avec BQ.1., BA.5. a trouvé son challenger. Il devrait le surpasser et devenir le nouveau leader quelque part entre la fin octobre et la première partie de novembre.

BQ.1. devrait devenir le nouveau leader quelque part entre la fin octobre et la première partie de novembre

BA.5. ne va pas disparaître tout de suite. Il va d’abord coexister avec BQ.1. pendant 1 mois et demi à deux mois avant d’être totalement remplacé. Après cela, il devrait être, comme BA.1. et BA.2., aux alentours des 0 à 2%.

Faut-il s’en inquiéter?

Non. BQ.1. reste un Omicron donc ne s’attend pas à une mauvaise surprise au niveau de sa virulence et de sa sévérité. Il ne devrait pas causer de réel impact dans les hospitalisations ainsi qu’en soins intensifs.

Il faut l’accueillir comme une xième petite bosse

En fait, il faut l’accueillir comme une xième petite bosse et ne pas croire qu’"Apocalypse Now" est à nouveau parmi nous.

Quels sont ses symptômes?

Cela reste globalement des symptômes respiratoires plutôt supérieurs qu’inférieurs. Le sous-variant va donc s’attaquer aux bronches, au pharynx. C’est d’ailleurs la caractéristique d’Omicron. On sait que le coronavirus donne parfois des symptômes digestifs (vomissements, diarrhées), mais cela n’est pas vraiment significatif chez Omicron. Il faudrait vérifier cela pour BQ.1.

Va-t-il prolonger la vague automnale?

Pour BQ.1., nous sommes encore dans le flou total en ce qui concerne l’efficacité des vaccins et des anticorps déjà acquis par une précédente infection au Covid. Il sera sans doute capable de réintroduire des infections chez une partie de la population ayant déjà contracté BA.1., BA.2. ou BA.5.

Le pic de la vague automnale devrait arriver d’ici une à deux semaines. Ce nouveau sous-variant pourrait faire traîner les choses

Concrètement, le pic de la vague automnale, actuellement causée par BA.5., devrait arriver d’ici une à deux semaines maximum. Ce nouveau sous-variant pourrait donc faire traîner les choses, soit en formant deux bosses de chameau, une petite descente suivie d’une petite remontée, soit en formant un plateau, où l’on stagnerait alors à cause du remplacement de BA.5. par BQ.1. Ce n’est pas encore très clair, il faudra voir dans les prochaines semaines.

Pas de grosse vague à l’horizon, alors?

Il ne faut plus parler de vagues mais de vaguelettes. La vague ne représente pas du tout ce qu’il se passe sur le terrain. On se moque du nombre de cas. C’est l’impact sur les hôpitaux et la mortalité qui compte. Actuellement, on parle de vaguelette d’un point de vue clinique.

Comment voyez-vous cet hiver?

Aucune grande vague n’est annoncée pour cet hiver, tant qu’on n’a pas un nouveau variant qui soit capable de renverser la situation.

Parfois, plusieurs vaguelettes formeront ensemble une petite vague

On aura sans doute une multitude de vaguelettes. Parfois, plusieurs vaguelettes formeront ensemble une petite vague, mais on ne s’attend à rien de dramatique.

Pas de retour à des mesures plus drastiques, donc?

Je pense qu’il n’y aura pas de grandes mesures cet hiver. Les masques seront peut-être recommandés à certains moments ainsi qu’à certaines personnes (NDLR : les immunodéprimés, les personnes âgées, les personnes présentant une comorbidité, etc.), mais rien d’autre. Quant aux restaurants, théâtres et autres, ils pourront continuer à fonctionner sans aucun problème.