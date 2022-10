Tout juste homologué, ce nouvel appareil - dont le temps de réaction a été considérablement amélioré - flashera deux à trois fois plus de véhicules dans un même laps de temps, annonce Sudpresse.

Selon SecuRoad, la firme qui le produit, ce Lidar 2.0 est également capable de contrôler quatre bandes de circulation en simultané, et dans les deux sens, pour peu qu’elles ne soient pas séparées par une berme centrale.

De même qu’il flashera désormais tous les véhicules en contresens - ce qui n’était possible qu’en cas d’excès de vitesse jusqu’à présent -, le nouveau bébé de SecuRoad immortalisera toutes les plaques d’immatriculation de façon plus nette encore. Et ce, jusqu’à 300 km/h.

Selon Sudpresse, une dizaine d’engins de ce type devraient déjà fleurir sur les routes wallonnes dans les prochaines semaines.