L’Etat veut gagner toujours plus grâce à la Loterie nationale: « Ils demandent 10 millions de plus chaque année » (vidéo)

Ce mercredi matin, Jannie Haek, dont l’entreprise est détenue à 100% par l’état belge a commenté l’accord sur le budget fédéral, auquel la Loterie contribue. "Il faut savoir que tous nos profits vont à des bonnes causes. C’est une condition que l’Etat nous a donnée pour qu’on garde le monopole de la Loterie en Belgique. On paye une rente de monopole au trésor. Cela représente plus de 200 millions d’euros par an. Au sein de l’entreprise, il y a une croissance durable", confie le CEO de la Loterie nationale.