À l’appel du front commun syndical, plusieurs milliers profs - 8.000 selon la police, 12.000 selon les syndicats - ont défilé bruyamment jeudi dans les rues de Namur pour la quatrième manifestation du monde enseignant en moins d’un an.

2. Le directeur du site de Logistics Nivelles bloqué dans son bureau par les travailleurs

Cette action était en cours vers 11h00. Le personnel a décidé de se relayer devant la porte du bureau de ce directeur du site, mis en place pour procéder à la fermeture totale de l’entrepôt logistique qui employait encore 549 personnes l’an dernier.

3. Catastrophe à Liege Airport: l’aéroport contre-attaque pour sauver 5.000 emplois et en créer 9.000 en plus

Pas question de baisser les bras. Liege Airport fourbit ses armes. Et a déposé un recours contre le permis d’environnement. Pour sauver des milliers d’emplois, et péréniser la viabilité du site.

4. Un policier et un pompier grièvement blessés dans une explosion de gaz à Ostende

Un policier et un pompier ont été grièvement blessés dans une forte explosion de gaz survenue dans le centre d’Ostende vers 11h30 jeudi, a indiqué le bourgmestre Bart Tommelein. Le plan catastrophe communal a été déployé.

5. Près de 70% de la faune sauvage a disparu depuis 1970

La planète a perdu en moyenne près de 70% de ses populations d’animaux sauvages en une cinquantaine d’années, selon l’évaluation de référence du Fonds mondial pour la nature (WWF) publiée jeudi, qui pointe le lien de plus en plus marqué entre perte de biodiversité et réchauffement climatique.

