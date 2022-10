Lors de la création de la Belgique, le choix du constituant s’est porté sur un système bicaméral composé de la Chambre des représentants et du Sénat. Depuis 2014, à la suite de la 6e et dernière réforme de l’État à ce jour, le Sénat a été transformé en "chambre des entités fédérées" composée de membres des parlements des Communautés et des Régions. Ses compétences ont été limitées principalement au dialogue entre les entités et aux réformes institutionnelles.

La N-VA s’interroge sur le coût du Sénat, 39 millions pour l’exercice 2020, malgré un rôle extrêmement limité. "Avec ces compétences, le Sénat n’apporte aucune valeur ajoutée. De plus, je constate que de nombreux partis utilisent le Sénat pour mettre les compétences régionales à l’ordre du jour au niveau fédéral", observe le chef de groupe N-VA Karl Vanlouwe.

Le sénateur souligne que d’autres partis politiques lancent aussi régulièrement des propositions sur l’avenir du Sénat. En janvier dernier, Stéphanie D’Hose (Open Vld) appelait à la suppression de l’institution dont elle est l’actuelle présidente. En marge de son dernier accord budgétaire intervenu mardi, le gouvernement fédéral a également annoncé qu’il réfléchirait à un scénario de sobriété pour le Sénat.

Dans l’opposition au fédéral, la N-VA dit craindre que cette situation ne conduise à nouveau à un report. "Le seul scénario possible de suppression progressive du Sénat est son abolition. C’est la plus grande économie", estime le parti. "Il est maintenant temps pour les autres partis de montrer la couleur et de soutenir notre proposition."

Pour Karl Vanlouwe, en ces temps de crise énergétique et d’inflation galopante, le gouvernement doit "plus que jamais utiliser les ressources disponibles comme un ménage économe. Une abolition du Sénat enverrait un signal fort aux citoyens: les politiques doivent aussi économiser", a-t-il conclu.