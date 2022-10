Déchets : la Région éponge le surcoût des intercommunales « pour éviter une hausse des factures », annonce la ministre Tellier

"Pas pour réduire la facture, mais pour éviter qu’elle augmente en 2023", précise Céline Tellier, ministre wallonne de l’Environnement (Écolo).

Déchets : 8 millions pour combler le surcoût

Comme la plupart des secteurs, les intercommunales de gestion des déchets doivent composer avec un surcoût lié à l’énergie et à l’inflation/indexation. Il est estimé à 12 millions. C’est ce qui a été évalué en concertation avec la Copidec, qui fédère les 7 intercommunales concernées.

Dans cette estimation, on retrouve l’indexation des salaires du personnel, bien entendu, mais aussi le prix du carburant pour les camions et les charges liées au traitement et au recyclage des déchets.

"Sur cette base, on mobilise 8 millions sous forme d’aide directe dans le cadre de mes compétences. Et le surplus viendra des mesures strictement économiques annoncées par mon collègue Willy Borsus (MR, Économie)", poursuit Céline Tellier. Sans ça, le mécanisme "coût vérité" entraînerait immanquablement une augmentation de la facture adressée aux citoyens. C’est automatique.

Le gouvernement wallon était déjà intervenu au moment des inondations pour la même raison: 40 millions (en plus du budget initial de 35 millions) avaient alors été libérés pour gérer les déchets considérables amassés après la catastrophe de juillet 2021.

On lève l’imposition aux Communes

Par ailleurs, La Région wallonne impose aux Communes de répercuter l’entièreté du "coût vérité" des déchets par des recettes spécifiques sur les habitants. Là où les Communes ne s’inscrivent pas dans un taux de couverture situé entre 95% et 110%, elles doivent assumer un surcoût. "On lève cette imposition", annonce Céline Tellier.

La décision sera valable pour tout l’exercice 2023.

Eau : pas de 2e augmentation des tarifs

La ministre de l’Environnement est aussi compétente pour l’eau. C’est dans le même objectif (ne pas charger la barque plus qu’elle ne l’est déjà) qu’elle va soutenir le secteur de l’eau à hauteur de 14,5 millions €.

Le ministre de l’Économie Willy Borsus a déjà validé une première augmentation du prix de l’eau pour 2023. Elle est minime : 16 €/an, ou 1,33 €/mois. Mais une deuxième demande a déjà été formulée cet automne par le secteur. D’où ces 14,5 millions de soutien, pour que cette nouvelle augmentation ne se produise pas. "Sans compensation, les opérateurs risqueraient de postposer les investissements destinés à améliorer la qualité des eaux de surface ou souterraines, à l’assainissement, etc. " Bref, les enjeux environnementaux seraient sacrifiés.

Le Fonds social de l’eau, qui reste méconnu ("seulement" 10 000 demandes d’intervention) devrait quant à lui bénéficier d’une nouvelle campagne d’information. Et l’intervention de ce Fonds aujourd’hui plafonnée à 544 € sera augmentée. Une des rares augmentations bienvenues, ces temps-ci.

Plan de relance : un tri qui ne tue pas les enjeux environnementaux

Quant au tri que le gouvernement wallon a décidé d’opérer dans le Plan de relance, Céline Tellier confirme que les objectifs environnementaux ou climatiques ne sont pas sacrifiés sur l’autel de l’effort budgétaire.

Un travail de fourmi… Mais on ne touche pas aux objectifs centraux

"Le Covid, les inondations, la sécheresse, la peste porcine africaine… Ces crises nous ont montré qu’on doit être mieux outillé pour réduire la vulnérabilité de la Wallonie. Les choix dans le Plan de relance ont été faits de la manière la plus objective possible, selon l’état d’avancement de chaque projet. Un travail de fourmi… Mais on ne touche pas aux objectifs centraux."