« Dans ma vision, l’équilibre n’est pas envisageable en 2024 », explique le ministre wallon du Budget, Adrien Dolimont

Mais avant cela, il commencera à présenter dès lundi le budget wallon initial 2023, fruit du conclave dont les grandes lignes ont été présentées vendredi dernier

À propos d’équilibre

Le total des recettes et des dépenses n’est pas encore connu. On attend encore le retour des organismes pararégionaux wallons. Le gouvernement compte sur un peu plus de 700 millions en provenance de leur trésorerie (ce qui rejoint la colonne des recettes et qui est valable pour 24 organismes sur 165) ou en dotation allégée (dépenses moindres).

"Ce qui compte quand on aborde les travaux budgétaires, c’est le solde brut à financer (3,141 milliards) et le solde financement SEC (selon les normes de comptabilité européenne, soit 2,576 milliards)", souligne le ministre.

A priori, un retour à l’équilibre en 2024 ne semble pas inaccessible, à condition de sortir du périmètre les dépenses exceptionnelles de type Covid, Ukraine, crise énergétique, Plan de relance et inondations.

Tout est dans la même bourse, dettes comprises. Comme celle des ménages

Mais ce n’est pas l’analyse d’Adrien Dolimont. "Je suis ministre du Budget. Mon travail est donc celui de gestion “pure”. Je dois regarder les chiffres objectivement, de manière absolue, afin d’y voir clair et de savoir ce qu’on peut ou pas se permettre. Donc pour moi, je mets tout dans la même boîte. Solde SEC, solde brut à financer et différentes crises. Je ne mets rien dans un tiroir “à part”, tout est dans la même bourse, dettes comprises. Comme celle des ménages. Donc l’équilibre, dans ma vision budgétaire et au vu des crises que nous avons connues, n’est pas envisageable pour 2024."