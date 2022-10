Alors que le virus s’était fait oublier pendant l’été, il profite aujourd’hui de la météo maussade (et des espaces clos) pour infecter quotidiennement des centaines de Belges. Pour preuve, entre le 1er et le 07 octobre 2022, 3.153 nouvelles contaminations au coronavirus ont ainsi été dépistées en moyenne par jour. Soit une hausse de 11% par rapport à la semaine précédente.

Autre chiffre révélateur: la Belgique a recensé en moyenne 111,3 admissions à l’hôpital par jour (+18%) pour cause de coronavirus entre le 04 et le 10 octobre 2022.

Annoncée depuis quelques semaines par Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, la reprise de l’épidémie s’observe également dans l’évolution du taux de contagiosité du SARS-CoV-2. Estimé à 0,911 à la mi-septembre, le taux de reproduction (ou "Rt") national - qui se calcule sur base du nombre d’hospitalisations quotidiennes - avoisine désormais 1,148. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle en soi puisque les scientifiques considèrent que la pandémie s’accélère dès que son "Rt" dépasse le seuil symbolique de 1.

Oscillant entre 1,062 et 1,237, le "Rt" belge est l’un des plus élevés jamais observés ces derniers mois. Excepté la semaine précédente où il avait même atteint 1,236, ce facteur n’avait d’ailleurs plus été aussi important depuis la fin du mois de juin.

Reste que l’Institut de santé publique ne se montre pas plus inquiet que ça de cette évolution des chiffres. "C’est grosso modo les chiffres auxquels on s’attendait avec l’arrivée de l’automne. On est dans une situation prévisible, vu qu’on a toujours le même variant présent et dominant depuis maintenant pratiquement 4 mois, Omicron BA.5 ", rassure Yves Van Laethem.

Plus localement, le taux de reproduction provincial du virus - qui est calculé sur base du nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests en laboratoire - repart aussi à la hausse partout en Belgique.

À l’instar de Bruxelles où la courbe du taux de reproduction du SARS-CoV-2 est passée de 0,785 au début du mois d’août à 1,143 au début du mois d’octobre, toutes les provinces du pays affichent désormais un "Rt" supérieur à 1.

Contrairement à la Flandre ou l’on observe quelques disparités dans l’évolution du taux de contagiosité, le virus se propage actuellement à une vitesse assez similaire dans toutes les entités wallonnes.

Fait notable, malgré tout: le Luxembourg a atteint un "Rt" record (1,324) au tout début du mois de septembre avant de rentrer rapidement dans le rang. Signe aussi que les tendances peuvent vite évoluer, dans un sens comme dans l’autre.