Deux Belges tuées à Rome : le conducteur qui les a fauchées était sous l’influence de l’alcool et de la drogue... et sans permis de conduire

Francesco M. (53 ans), le conducteur italien qui a commis un délit de fuite après avoir fauché Jessy Dewildeman (24 ans) et Wibe Bijls (25 ans), deux amies de Flandre occidentale, à Rome, était sous l’influence de drogues et d’alcool, indique ce mercredi le quotidien flamand Het Laatste Nieuws. De plus, il conduisait sans permis de conduire : celui-ci lui avait été retiré plus tôt. L’homme - qui n’est pas étranger à la police - dort actuellement en prison.