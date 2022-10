Accord budgétaire fédéral : protection pour les uns, soutien pour les autres, maîtres-mots dans la majorité

Les Verts se réjouissent notamment du projet de taxation des surprofits, ainsi que des investissements dans le rail malgré le contexte budgétaire difficile. Ils ont aussi exprimé quelques regrets, en particulier l’absence de réforme fiscale.

L’accord a nécessité des compromis. L’un d’entre eux est particulièrement décrié: les restrictions apportées dans le régime des crédits-temps et interruptions de carrière. "Ce n’est pas ce qui nous plaît le plus dans les mesures. Je ne vais pas vous dire que c’est formidable mais, à un moment donné, il y a des compromis à faire et qui remontent à l’accord de gouvernement", a reconnu le chef de groupe.

"Égalité des genres, c’est l’un des chapitres de votre accord de gouvernement. Et là, cette mesure touchera surtout des femmes et les poussera hors du marché du travail. Battez-vous pour changer cette mesure, le budget n’est pas encore voté!" a lancé Catherine Fonck (Les Engagés). "Vous coupez deux fois: dans la santé et dans les crédits-temps. Mais si c’est pas vous et que c’est les autres, dites-moi quel est leur intérêt politique d’attaquer ce mécanisme", a demandé Nadia Moscufo (PTB).

"S’est-il trouvé une situation économique et sociale aussi difficile que celle-là", a demandé d’entrée de jeu le chef de groupe PS, Ahmed Laaouej, en évoquant le contexte d’une succession de crises dans lequel le gouvernement a dû confectionner un budget.

Malgré cette situation, 3 milliards d’euros iront au soutien aux ménages et un milliard aux entreprises. "C’est une aide considérable et respectable", a-t-il affirmé.

La dernière ligne droite des négociations budgétaires s’est marquée par une confrontation entre le PS et les libéraux. "La pression sur l’indexation était maximale. Les relais d’un certain grand patronat ont trouvé un rempart devant eux, et ce rempart, c’est la présence des socialistes au gouvernement", a-t-il ajouté.

Le PTB s’en est pris au soutien accordé aux entreprises pour faire face à l’indexation des salaires, qui se traduira par une baisse des cotisations sociales, et donc moins de recettes pour la sécurité sociale. "Comment avez-vous pu accepter ça?" a lancé Sofie Merckx. Le PS a concédé qu’il préférait des mécanismes plus ciblés mais a rappelé que, pour plus de la moitié, ce seront des PME qui en bénéficieront. "Quel manque du sens des réalités! À travers cette diminution des coûts salariés pour les entreprises, et surtout les PME, c’est le pouvoir d’achat des travailleurs qui est préservé. Et vous appelez cela des cadeaux au patronat! Vous voyez les choses avec un regard d’il y a 50 ans!", a renchéri le Premier ministre, Alexander De Croo.