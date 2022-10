Accord budgétaire : ces nouvelles mesures du gouvernement De Croo qui fâchent

Un travail titanesque. Chaque groupe parlementaire bénéficie de 40 minutes pour développer son argumentaire. En toute logique, les représentants de la majorité défendent l’accord, les opposants le critiquent. Et chaque prise de parole peut-être interrompue par des questions d’autres députés. Or, de nombreux sujets fâchent…

C’est la N-VA qui a ouvert le bal ce mercredi matin. Et si Alexander De Croo a utilisé le verbe "protéger" comme maître-mot de son discours, le chef de groupe N-VA Peter De Roover a fustigé ce choix : "Vous êtes incapable de protéger la population", a-t-il lancé. Le ton était donné.

Le nucléaire, pomme de discorde

Parmi les sujets qui divisent même au sein du gouvernement, il y a cette "porte ouverte" à un prolongement d’autres réacteurs nucléaires.

Pour rappel, Alexander De Croo et Tinne Van der Straeten ont obtenu un mandat du gouvernement pour négocier avec Engie le prolongement, durant dix ans, des deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire belge.

Or, après les négociations budgétaires, le Mouvement réformateur par la voix de Georges-Louis Bouchez a annoncé que la porte était désormais entrouverte pour maintenir plus longtemps en activité d’autres réacteurs.

En fait, le gouvernement a convenu dans ses travaux que dans le cadre d’un rapport bisannuel sur le Mécanisme de rémunération de capacité (CRM) et compte tenu de la situation actuelle, il était prévu d’élaborer des options pour renforcer, si c’est nécessaire, la sécurité d’approvisionnement du pays jusqu’en 2030 par différentes sources, dont le nucléaire.

Tout en rappelant que le gouvernement ne négociait que la prolongation de deux réacteurs pour la période 2026 à 2036, le député Groen Wouter De Vriendt a signifié qu’il ne partageait pas tout à fait la même lecture de l’accord que ses partenaires libéraux.. "En attendant, la sécurité d’approvisionnement est surveillée en permanence", a-t-il précisé. "Et si les données montrent qu’il y a un problème, le gouvernement agira de manière appropriée…"

Pour Peter De Roover de la N-VA, cette déclaration montre qu’il existe bien une possibilité de maintenir davantage de réacteurs. "Mais si cette éventualité existe, cette décision doit être prise maintenant", a-t-il fait valoir.

"Il y a bien plus de technologies que la seule énergie nucléaire", lui a répondu Wouter De Vriendt.

Bagarre de gros chiffres

Enfin, tout débat budgétaire qui se respecte donne évidemment lieu à des contestations de chiffres.

Pour rappel, selon des données précisées par la secrétaire d’État au Budget, Eva De Bleeker (Open VLD), le gouvernement a décidé, de procéder à un effort budgétaire combiné sur 2023 et 2024 de 3,6 milliards d’euros (ce qui représente 0,6 % du PIB).

"En ce qui concerne le déficit structurel, force est de constater qu’à politique inchangée, vous auriez un déficit de 3 % du PIB fin 2023. Et avec les mesures complémentaires, ce déficit sera ramené à 2,9 %. Soit seulement 0,1 % de progrès structurel en 2023", a lancé Peter De Roover. "Lorsque vous avancez une amélioration de 0,6 %, vous comptez sur l’analphabétisme budgétaire de l’opinion publique. Nous sommes dans le rouge."

Une analyse comptable réfutée, sans surprise, par Alexander De Croo… qui préfère regarder l’ensemble de la législature : "Prenons les chiffres du Comité de monitoring partant du début du gouvernement jusqu’à la fin de celui-ci en 2024", a lancé le Premier ministre. "En 2020, le déficit structurel était de 4,3 %. Or, en 2024, le déficit structurel sera de 3,2 %. Ce gouvernement, sur une période de quatre ans, a amélioré le déficit structurel de 1,1 %. Ce sont les vrais chiffres. C’est ce que ce gouvernement est parvenu à faire alors que nous sommes dans une période difficile… Nous avons pris des mesures et nous avons simultanément amélioré la santé de nos finances."

Soins de santé : des économies contestées

Catherine Fonck, cheffe de groupe Les Engagés.

Le gouvernement a décidé de réduire la norme de croissance des soins de santé de 2,5 % à 2 % en 2024. Une décision qui ne fait pas l’unanimité…

Pour Catherine Fonck, cheffe de groupe Les Engagés à la Chambre, il s’agit d’une économie qui pose question : "La norme de croissance n’est pas là pour financer la pandémie de Covid, ni même pour financer les différentes structures comme les hôpitaux à faire face à l’explosion des coûts énergétiques", rappelle la députée qui est également médecin. "La norme de croissance, elle est là pour faire face au vieillissement de la population et à l’augmentation des maladies chroniques. C’est à cela qu’elle est fondamentalement destinée."

Même son de cloche au PTB : "Nous avons applaudi les gens qui travaillaient dans le secteur des soins de santé", a lancé la députée Sofie Merckx. "Dans l’accord de gouvernement, il était stipulé qu’il n’y aurait plus d’économies. Et que voyons-nous ? Les économies reviennent ! Avec 300 millions d’euros, on peut faire beaucoup de choses… Je pense que le message est atroce vis-à-vis des personnes qui travaillent dans les soins de santé, mais aussi des patients." Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), avance que le gouvernement va réduire la norme de croissance en 2024, mais va toutefois investir à côté, notamment dans l’aide médicale urgente : "Est-on en train de diminuer les dépenses ? Non ! C’est un investissement massif qui va se traduire sur le terrain", a lancé Frank Vandenbroucke. Un argument qui n’a pas convaincu l’opposition.

Le crédit-temps raboté

Parmi les mesures décidées par le gouvernement fédéral, le crédit-temps n’a guère été épargné…

L’une des décisions prises par le gouvernement fédéral ce mardi passe mal aux yeux de la Ligue des familles, celle visant le crédit-temps, ce dispositif qui offre la possibilité de suspendre sa carrière sans mettre fin au contrat de travail. Le Fédéral a décidé que ce crédit-temps sera doublement raboté. Le congé devra non seulement commencer avant les 5 ans de l’enfant – au lieu de 8 ans actuellement -, et les 51 mois octroyés passeront à 48 mois.

“32 millions d’économie sur le dos des familles”

"Il faut faire des économies à l’ONEM… Les seules politiques de conciliation vie professionnelle/vie privée, on va donc vous les raboter", peste Christophe Cocu, le directeur général de la Ligue des familles, qui voit dans cette mesure un mauvais message. "32 millions d’économie sur le dos des familles… ça ne va pas du tout dans la bonne direction". Autre élément que la Ligue des familles ne digère pas, le gouvernement n’a touché à la rétribution ni du crédit-temps (517 euros par mois), ni du congé parental (845 euros), alors que dans l’état actuel des choses, l’accession financière à ces dispositifs est "très compliquée. Le public plus précarisé ne va pas les prendre…"

“Une méconnaissance des familles d’aujourd’hui”

De Croo et ses "équipiers" ont donc raboté le nombre de mois octroyé dans le cadre du crédit-temps, mais parallèlement à cela, ils n’ont pas augmenté la rétribution. Que les montants actuels soient maintenus, ce "n’est pas une victoire", estime Christophe Cocu. Avec ce crédit-temps raboté, "on est à rebrousse-poil des demandes des familles", poursuit le DG de la Ligue des familles. "On leur laisse moins de possibilités de pouvoir être simplement auprès de leurs enfants." Et Christophe Cocu de conclure sur un constant cinglant visant le gouvernement fédéral… "C’est une décision qui est une méconnaissance des familles d’aujourd’hui, voire une injure à leurs attentes."

Benoît Robaye

Les cheminots en colère

Se dirige-t-on vers un nouveau mouvement de grogne à la SNCB ? Le front commun syndical des cheminots a estimé que les moyens décidés par le gouvernement dans le cadre de son budget "n’autorisent aucune perspective quant à la pérennité du service public, dans le cadre de la libéralisation du trafic voyageurs intérieur prévue au 1er janvier 2023".

Le gouvernement fédéral a annoncé mardi avoir prévu 3 milliards d’euros sur dix ans pour le rail. Pour les syndicats des cheminots, "les moyens financiers sont nettement inférieurs à la réalité des besoins définis par le ministre et les entreprises (4 milliards d’euros), […] ne permettent pas de croissance de l’offre de transport, ne contribuent pas à l’amélioration de la qualité du service public et n’autorisent pas l’amélioration des conditions de travail des cheminots". Les trois organisations demandent d’urgence une réunion avec le ministre Georges Gilkinet et les CEO d’Infrabel et de la SNCB "afin de leur exprimer leurs inquiétudes et préoccupations au sujet de la portée réelle des décisions, tant pour les cheminots que pour la qualité du service public". Ils préviennent : le résultat de ces rencontres déterminera la poursuite du plan d’action, dans la continuité de la grève du 5 octobre. Sur Twitter, le ministre Gilkinet assure qu’il rencontrera "rapidement" les syndicats. Affaire à suivre !

G.BARK avec Belga

Salaires des policiers : pas avant octobre

L’accord salarial comprenant une augmentation pour les policiers conclu entre la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden et les syndicats SNPS et SLFP Police aurait dû faire ressentir ses effets dès janvier. Mais cet accord qui portait sur une revalorisation de 1.000€ bruts par policier sera phasé : 45 % en en octobre 2023, 45 % en octobre 2024 et 10 % en octobre 2025. "Le Premier ministre a mangé sa parole", a réagi Thierry Belin du SNPS. La CGSP annonce le dépôt d’un préavis de grève pour le 9 novembre.

Agoria souhaite un plafonnement de l’indexation des plus hauts salaires

La fédération de l’industrie technologique, Agoria, a tiré mercredi la sonnette d’alarme alors que l’industrie technologique belge se trouve sur une ligne de crête entre croissance et recul de l’activité et risque de perdre 2.000 emplois l’année prochaine.

En réponse à la hausse des coûts salariaux, elle-même consécutive à la flambée de l’inflation, et qui devrait atteindre 18 % pour les années 2022 et 2023, soit 5,8 milliards d’euros pour le secteur, Agoria plaide pour "une adaptation structurelle du système d’indexation automatique" des salaires.

Concrètement, l’organisation sectorielle suggère d’instaurer un plafond pour l’indexation des plus hauts salaires. "Nous pourrions pleinement indexer les plus bas salaires, indexer partiellement les salaires à partir d’un certain niveau et ne plus appliquer d’indexation supplémentaire à partir du plus haut niveau", propose le CEO d’Agoria, Bart Steukers.

De cette manière, un saut d’index pourrait être évité, selon Agoria. Sans un tel plafonnement, un saut d’index sera à un moment donné inévitable, estime l’organisation patronale. En plus de l’indexation, toute négociation sur des augmentations de salaire est "impensable", selon Bart Steukers.

Belga