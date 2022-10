Le chef de la diplomatie européenne a ouvert lundi la conférence des ambassadeurs de l’UE, avec un discours qui fera date.

2. Bio, vrac et circuit court: des secteurs qui subissent la crise et… s’unissent pour trouver des solutions

Bio, vrac et circuit court subissent de lourdes baisses de leur chiffre d’affaires et de leur fréquentation. Des acteurs du secteur, teintés d’un optimisme non feint, unissent leur force pour faire face à la problématique.

3. Base de Florennes: la bible sur les avions de la force aérienne belge

L’ouvrage décrit les 63 types d’avions différents qui ont équipé la Force aérienne belge en 75 ans. Nombre de ces appareils ont volé depuis la base de Florennes.

4. «Cet été-là», l’expo-témoignage des inondations à Theux

Encore 15 jours pour découvrir les témoignages-photographiques des inondations de l’été 2021 à Theux.

5. Ne dites plus Decathlon mais «Nolhtaced»

Jusqu’au 27 novembre, les magasins Decathlon (chez nous Arlon et Marche) changent de nom pour promouvoir leur département de seconde main.

6. Verviers: ils demandent 69 abribus en plus, 37 bancs publics à côté d’arrêts de bus…

Manque d’abribus, de bancs dans des abribus, de bancs à côté d’arrêts, d’horaires affichés: des aînés du Ciep du MOC de Verviers ont passé 6 lignes de bus au crible.

7. Les élèves de l’école Sainte-Claire de Huy produisent 1 500 litres de jus de pomme

Les élèves de l’école hutoise ont récolté deux tonnes de pomme. Ce mardi, ils ont participé au pressage.

8. La BD pour tout savoir sur le Bois du Cazier

200 ans d’histoire en 46 pages, c’est le pari de Sergio Salma et Amelia Navarro avec "Pays Noir", aux éditions Kennes.

9. Voyage: une escapade détox en Slovénie (photos)

Enclavée entre l’Italie, l’Autriche, la Hongrie et la Croatie, la Slovénie a tout de l’endroit parfait pour voyager, été comme hiver.

10. Club Bruges: Jutglà peut-il viser le Mondial?

L’attaquant espagnol profite de la confrontation face à ses compatriotes pour se mettre en lumière.

