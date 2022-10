Natacha de Crombrugghe retrouvée morte au Pérou: « Un coup violent sur l’avant du crâne »

L’expert péruvien pense que Natacha est tombée dans la rivière Colca, mais n’exclut pas qu’elle ait été attaquée. "Un examen plus approfondi des restes du corps est nécessaire pour cela", précise-t-il.

Un secouriste ayant participé aux recherches avance, lui, une piste plus précise. "Je pense qu’elle est tombée alors qu’elle se tenait sur l’un des deux ponts qui enjambent la rivière: sur le Tapay ou le Yaguar. Je pense qu’elle voulait prendre un selfie et qu’elle est tombée. Si elle était tombée d’une falaise, nous aurions sûrement retrouvé des traces de sa chute, or il n’y en avait pas".

15.000 dollars versés

Les parents de Natacha de Crombrugghe, Sabine Verhelst et Éric de Crombrugghe, avaient promis une récompense de 15.000 dollars (15.490 euros) contre des informations sur l’endroit où se trouvait leur fille.

Toujours selon le journal "El Popular", ils ont tenu leur promesse en versant l’argent à trois frères qui ont trouvé les restes du corps de Natacha dans la rivière Colca.

La jeune femme était portée disparue depuis le 24 janvier, date à laquelle elle serait partie seule d’une auberge du village de Cabanaconde pour une randonnée dans le canyon de Colca, une gorge profonde et étendue dans le sud du Pérou.

Le 21 septembre 2022, des restes humains appartenant à une femme ont été découverts. Le 7 octobre dernier, la confirmation de son décès est tombé e, après des mois de rebondissements et de recherches.