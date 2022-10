La Région va rembourser 90 millions d’arriérés aux Communes

Alors, même si ça ne va pas tout régler, ces 90 millions de remboursements en provenance directe de la Région sont à mettre dans la colonnes des rares bonnes nouvelles pour les pouvoirs locaux.

Quels 90 millions ? Quel remboursement ?

De quoi apurer (presque) tout l’arriéré « Plan Marshall »

On se souvient que, dans les années 2006-2009, le Plan Marshall de relance wallon comportait une série de mesures de soutien à l’économie. Parmi elles, l’exonération de certaines taxes locales, dites "antiéconomiques": taxe sur la force motrice, précompte immobilier sur l’outillage, etc.

En contrepartie, la Région s’engageait dès 2009 à combler à 100% le manque à gagner.

"Les montants versés par la Région devaient en effet correspondre aux frais réels, rappelle l’actuel ministre des pouvoirs locaux Christophe Collignon (PS). Mais au fur et à mesure, c’est devenu forfaitaire."

Entre 2017 et 2019, les montants versés ont même été carrément gelés. Sur le front communal, le bourgmestre de Wanze, Christophe Lacroix, fut alors le premier à exiger un retour aux frais réels devant le Conseil d’État et le tribunal de première instance, pour combler le différentiel. Son confrère Claude Eerdekens (Andenne) allait suivre. Les deux Communes ont eu gain de cause: en janvier 2022, la Région était condamnée à payer les montants non versés depuis 2015.

"En libérant 90 millions sur des crédits de 2022, on peut apurer en grande partie l’arriéré qui s’est accumulé à l’égard des pouvoirs locaux ", annonce Christophe Collignon.

Indexation du Fonds des Communes: 220 millions de plus

Un autre montant est attendu par les Communes: celui qui viendra du Fonds des Communes, habituellement indexé selon l’inflation, plus 1%. Dans la logique du " budget base zéro ", le cabinet Roland Berger avait recommandé au gouvernement, lors des travaux budgétaires wallons, de ne pas indexer le Fonds. "Mais ce n’est pas réaliste", commente le ministre Collignon.

Le Fonds sera donc bien indexé selon l’inflation, avec son 1% complémentaire. Ce qui amènera 220 millions de plus par rapport à 2022 (soit le différentiel entre le budget initial 2022 et le budget initial 2023 au poste "Fonds des Communes").

Énergie: 50 millions d’aide exceptionnelle

Enfin, le gouvernement wallon va aussi débloquer 50 millions complémentaires comme aide exceptionnelle, "pour que les Communes puissent faire face aux frais énergétiques ", poursuit le ministre PS. "C’est une aide ponctuelle. Il faudra répondre aussi avec des solutions à long terme, fondées notamment sur la supracommunalité."

Par ailleurs, puisque la ministre de l’Emploi Christie Morreale a pu décrocher une "rallonge" pour les emplois APE (38 millions pour 2022 et 57 millions pour 2023), c’est aussi un coup de main aux pouvoirs locaux, employeurs de 55% des 65 000 travailleurs concernés par ces aides à l’emploi.