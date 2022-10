Accises sur l’essence : pourquoi ont-elles encore augmenté le 7 octobre ?

“Pendant ce temps, le gouvernement belge ne trouve rien de mieux à faire que d’augmenter les accises sur le carburant, ce 7 octobre 2022”, commente cet internaute. “Pendant que les gens se demandent comment payer les augmentations d’énergie, pendant qu’ils nous font croire qu’ils vont nous aider… ”

Ce qui se cache derrière cette hausse

Tristan n’a rien inventé : ce vendredi 7 octobre, les accises sur l’essence ont bel et bien augmenté.

“Le cliquet a été appliqué, car nous avons à nouveau atteint le prix de 1,70 € au litre pour l’essence 95 E10”, décrypte Olivier Neirynck, directeur technique de la Brafco, la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants. “Cette hausse est liée à la mesure gouvernementale du 16 mars 2022 qui visait à réduire le droit d’accise spécial de 17,5 cents par litre d’essence et de diesel. Selon cette mesure, à chaque fois que le prix d’un carburant redescend sous la barre d’1,70 € par litre, le droit d’accise spécial est progressivement ramené jusqu’au moment où il atteindra son niveau initial. Cette hausse de ce vendredi 7 octobre ne concerne que l’essence, car le prix du litre de diesel est toujours supérieur à 1,70 €. ”.

Concrètement, comme l’explique le SPF Économie sur son site internet, suite à l’application du système du cliquet du 6.10.2022, le taux du droit d’accise spécial sur les essences augmente de 9,9 EUR pour 1000 litres à partir du 7.10.2022. Le taux total du droit d’accise s’élève désormais à 509,2305 EUR pour 1000 litres de carburant.

Les prix de l’essence, du diesel et du mazout en hausse ce mardi (infographie)

Le prix du baril baisse, mais pas celui des carburants

Une autre question taraude l’esprit des internautes : alors que le prix du baril de pétrole brut de la mer du Nord est redescendu sous les 100 dollars, les prix à la pompe restent très élevés. “Vous roulez souvent au pétrole brut ? ” , nous lance Olivier Neirynck. “Il y a le marché du pétrole brut et celui des produits finis. Et ce sont deux marchés bien différents. Celui des produits finis est plus sensible à l’offre et à la demande. Or, la demande en diesel est soutenue mais l’offre étant constante, car il n’y a pas d’augmentation de la capacité de raffinage. Du coup, les prix restent soutenus au niveau des carburants. Enfin, ce qui nous pénalise aussi en Europe, c’est la faiblesse de l’euro par rapport au dollar. Or, les échanges au niveau pétrolier se font avec la monnaie américaine. ”