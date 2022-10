Manifestation de soutien à l’action Code Rouge à Écaussinnes

Parmi les 25 organisations présentes, on retrouve notamment Greenpeace, les Amis de la Terre, le syndicat CNE, mais aussi les Gilets jaunes. Outre des Belges, des Allemands et des Espagnols sont aussi présents dans le cortège, unis face à la crise énergétique, sociale et environnementale qui frappe l’Europe.

L’organisation de cette manifestation à Écaussinnes n’est pas le fruit du hasard. La commune hennuyère et l’organisation Canopéa ont déposé une plainte contre TotalEnergies pour pollution. Une plainte a également été déposée en 2021 par la commune et la Région wallonne pour un déboisement illégal sur le site de Feluy.

Ce cortège fait suite à l’action de désobéissance civile qui a eu lieu ce week-end autour des sites de l’entreprise TotalEnergies à Feluy et à Wandre qui s’est terminée plus tôt dans la journée.