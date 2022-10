Covid : le vaccin adapté au variant Omicron BA4-BA5 disponible dans les centres de vaccination

Plus de 423.000 personnes ont déjà été vaccinées et plus de 44.000 rendez-vous ont été pris pour les jours à venir dans le cadre de la campagne de (re)vaccination contre le Covid-19 en Wallonie, précise encore le cabinet.

Pour rappel, les 22 centres de vaccination déployés sur le territoire wallon sont accessibles sans rendez-vous à la population. La vaccination est également possible sur rendez-vous auprès des pharmacies participantes et des médecins généralistes qui réalisent cet acte.