Budget fédéral : deuxième jour de conclave, l’énergie toujours au menu

Dans les coulisses du gouvernement, certains redoutent qu’à trop sortir du cadre européen, le dispositif ne soit fragile sur le plan juridique. Samedi, le vice-Premier ministre CD&V et ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, a rappelé son exigence d’un mécanisme de taxation solide et sa volonté de rester dans le cadre européen, "clair", selon lui.

La ministre écologiste a maintenu sa proposition et a apporté samedi des clarifications en comité ministériel restreint. Dimanche, à son arrivée rue de la Loi, elle a rappelé que le cadre européen était un minimum. "C’est le souhait de tout le monde d’avoir le système le plus robuste possible", a-t-elle ajouté. Les Verts ont réaffirmé leur soutien à cette formule. "La proposition de Tinne Van der Straeten est vraiment très solide", a assuré le vice-Premier Ecolo, Georges Gilkinet. "Il y a des surprofits dans le secteur énergétique. On doit vraiment être volontariste pour les capter et pouvoir les redistribuer. Plus on peut capter des surprofits, plus on peut les redistribuer, et plus c’est positif pour nos citoyens et nos entreprises, y compris les PME et les artisans qui souffrent aujourd’hui".

D’autres propositions dans le domaine de l’énergie sont sur la table des négociations, notamment l’extension du tarif social. Les ministres devraient aboutir sur ce point à un accord de principe qui sera ensuite mis en oeuvre dans les semaines à venir.