Des primes en Région wallonne

Dans l'urgence, les autorités en Wallonie ont assoupli les conditions d'accès pour le remplacement de votre système de chauffage. Les poêles et les chaudières biomasses sont concernées par cette nouvelle réglementation, il n'est plus nécessaire de passer par un audit logement pour en bénéficier. « Les demandes de primes doivent être introduites auprès de l'administration entre le 1er juin 2022 et le 30 octobre 2023. À dater de la facture finale, les demandeurs ont 4 mois maximum pour introduire leur demande de primes. Les factures finales seront datées entre le 1er février 2022 et le 30 juin 2023 », est-il expliqué sur le site www.energie.wallonie.be. Chaudières et poêles doivent cependant répondre à des normes strictes en matière de rendement et d'émissions de CO², de NOx (oxyde d'azote) et de particules fines. La liste des appareils agréés est également publiée sur le site « énergie » de la Région.D.N.