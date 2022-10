Fusion des outils économiques wallons : le nouveau couteau suisse des PME et des indépendants

Dès le mois de janvier, ces trois entités n’en formeront plus qu’une. Cette volonté de rationaliser les structures de soutien aux entreprises et indépendants était inscrite dans l’accord de majorité PS, Écolo et MR.

Le projet de décret a fait l’objet d’une première adoption ce jeudi par la majorité, en commission du Parlement wallon. Les critiques de l’opposition Les Engagés et PTB (lire ci-dessous) ont par contre été abondantes.

Anticiper les besoins et aussi les menaces

Le nouveau super-levier économique est baptisé provisoirement NewCO. Pour quoi faire ? "Pour disposer d’un outil unique et fort, qui va améliorer l’offre de services pour les entrepreneurs wallons, présente le MR Willy Borsus, le ministre en charge de l’Économie. C’est une source d’opportunités unique pour améliorer limpact des interventions de la Région. On va rendre l’accompagnement et le financement des entreprises plus efficients encore. C’est une démarche positive au bénéfice, j’insiste, de l’emploi, de notre tissu économique, d’enjeux prioritaires pour la transition environnementale et climatique", certifie le ministre.

NewCO, ou quel que soit le nom que prendra la nouvelle structure unique, proposera aussi une cellule d’anticipation et de veille: "Par rapport à la cellule de veille actuelle, ce sera beaucoup plus ambitieux, souligne Willy Borsus. On change de division". Elle devra en effet aussi détecter en amont les besoins et les opportunités des PME et indépendants, mais aussi de flairer les éventuelles menaces et difficultés.

Chaque entreprise aura par ailleurs affaire à un seul référent lors de ses échanges avec la nouvelle entité.

Quel contrôle ?

Les trois outils fusionnés représentent un bilan total de 5,8 milliards, avec 271 collaborateurs et… encore 11 directeurs. Le PTB grimace d’autant plus "qu’il faut encore ajouter 12 administrateurs avec des mandats de 5 ans renouvelables". Le ministre Borsus veut rassurer: "Le nombre de fonctions dirigeantes sera restreint au fil du temps". Départs non remplacés, etc. "On ne le saura que dans les faits", rétorque le PTB.

Une série de critiques du PTB, partagées par Les Engagés, portent aussi sur le manque de contrôle garanti, tant de la part du Parlement que de la Cour des Comptes, sur la future entité et les deniers publics qu’elle va gérer.

Sur ce dernier point, Willy Borsus ouvre une porte: la Cour des Comptes qui reçoit déjà les comptes annuels et le rapport des réviseurs pour les organismes pararégionaux de type 3 (le profil de Newco), pourrait se voir confier une mission plus étendue que celle fixée par le décret de 2011. "Ça doit se faire de façon transversale, pour tous les organismes de type 3, et en dialogue avec la Cour des Comptes."