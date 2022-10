Facture énergie: 3 milliards mobilisés par le gouvernement wallon

1. Les boni des GRD

L’Europe tente de plafonner les prix. Le fédéral bosse sur les surprofits. La Région a quant à elle l’intention de demander aux gestionnaires de réseau (ORES et RESA, pour l’essentiel) une contribution à l’effort de guerre. "On va voir ça avec eux. Les situation varient. Mais il y a vraisemblablement des boni cumulés dans les GRD", explique Philippe Henry (Énergie). Ces contributions viendraient en déduction des tarifications aux citoyens pour 2023. Le soutien aux producteurs d’énergie renouvelable sera aussi revu à la baisse: "Vu le prix de l’électricité actuel, le soutien à la production de l’immense majorité des filières renouvelables sera mis à zéro en 2023 et il sera procédé pour 2022 à la récupération, chez les producteurs concernés, du soutien trop perçu".

2. Plus de 500 millions d’aides directes aux PME et indépendants

Prêts à taux réduits, facilités de remboursement et garanties spécifiques: un paquet de 300 millions a déjà été notifié auprès de l’Union européenne. Suivront 175 millions, dédiés aux entreprises et aux indépendants étranglés par leurs factures d’énergie. Des aides directes leur seront octroyées si la facture d’énergie du dernier trimestre a plus que doublé et qu’elle dépasse les 7 500 €.

Une aide accessible dès que… ? "Dès qu’on disposera des chiffres des entreprises pour le trimestre", explique Willy Borsus (Économie). Pour gagner du temps, le dispositif passera par une initiative parlementaire.

3. Institutions de soins: idem

Les mêmes mesures sont appliquées aux maisons de repos, centres d’hébergement pour personnes handicapées, abris de nuit, etc.: "Ces institutions recevront l’équivalent de ces aides directes, via un forfait par nombre de places", précise la ministre Christie Morreale (Santé et Action sociale).

4. Logements passoires: pas d’indexation des loyers

La mesure était également attendue du côté des locataires. La non-indexation partielle des loyers est en voie de concrétisation. Comment ça marche ? Selon le niveau de performance énergétique (PEB) du logement, l’indexation sera autorisée (niveau A, B et C), limitée (à 75% pour le niveau D, à 50% pour le niveau E) ou gelée (niveaux F et G). À noter: 75% du parc locatif sont concernés par une interdiction ou une limitation de l’indexation. "La mesure sera applicable dès le 1er novembre", ajoute le ministre du Logement Christophe Collignon. Le projet passera lui aussi par une initiative parlementaire, annonce-t-il.

5. APE: 95 millions pour 2022 et 2023

La ministre de l’Emploi Christie Morreale avait promis en commission du Parlement de demander à ses collègues du gouvernement un complément budgétaire pour aider les employeurs APE (aides à la promotion de l’emploi), englués dans les indexations salariales de leurs 65 000 travailleurs pour 2022. Demande acceptée: il y aura 38 millions de plus pour 2022 et 57 millions pour 2023.