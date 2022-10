Conclave budgétaire : quelles pistes retrouve-t-on sur la table du gouvernement d’Alexander De Croo?

Indexation défiscalisée

David Clarinval, le vice-premier ministre MR en charge des Indépendants et des PME, défend toujours l’idée d’une indexation défiscalisée. Avec cette proposition du MR, les citoyens recevraient l’intégralité de leur augmentation, mais les employeurs bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal.

“Nous voulons que le travailleur ne perde pas un euro dans l’opération”, nous explique ce jeudi David Clarinval. “L’idée c’est d’aider l’employeur à prendre en charge une partie de cette indexation en réduisant les cotisations patronales qu’il devrait payer sur l’augmentation. Au niveau du gouvernement, l’accueil de cette proposition fut positif…”

Reste que cette indexation défiscalisée ne fait pas l’unanimité. Mais un compromis pourrait être trouvé via un lissage du paiement de ces cotisations dans le temps.

Interrogé à la Chambre sur le sujet, le vice-premier ministre Pierre-Yves Dermagne (PS) a répété sa position : “Il n’est pas question de remettre en cause l’indexation. Elle doit être attribuée intégralement, et elle le sera”.

Crédit d’impôt solidaire

Du côté d’Écolo, on remet sur la table une autre proposition : le crédit d’impôt solidaire. “Les travailleurs à bas et moyens revenus ne sont pas tous protégés via l’indexation face à la flambée des prix de l’énergie”, nous explique le vice-premier ministre Georges Gilkinet (Écolo). “Notre proposition, c’est un crédit d’impôt solidaire qui partirait du salaire minimum et qui irait jusqu’au salaire médian de façon dégressive pour augmenter le salaire net des travailleurs.”

Selon Écolo, un crédit d’impôt de 125 € octroyé de manière dégressive coûterait 2,24 milliards d’euros. Une somme à aller chercher via un tax-shift : “Il y a des possibilités de compenser ce coût par une contribution des épaules les plus larges comme les banques ou les diamantaires”, estime Georges Gilkinet. “Cette mesure est dans la ligne des pistes de Vincent Van Peteghem. Cette réforme fiscale serait une réponse essentielle par rapport à la crise que l’on vit”.

Surprofits : des réticences sur le plafond à 130 € par MWh

Tinne Van der Straeten, la ministre fédérale de l’Énergie (Groen), compte capter 100 % des profits réalisés par les producteurs d’énergie lorsqu’ils vendent sur les marchés à un prix supérieur à 130 € le MWh. Elle va plus loin que le plafond de 180 € euros proposé par l’Europe. Une position qui ne fait pas l’unanimité.

“Sur le principe, nous sommes d’accord que les producteurs qui ont réalisé des surprofits doivent être taxés de façon exceptionnelle”, nous explique David Clarinval, vice-Premier ministre MR. “Mais la priorité, c’est d’avoir de l’électricité. Or, nous négocions aussi la prolongation de minimum deux centrales. Il ne faudrait pas qu’une taxe surcalibrée à 130 € du MWh mette en péril cette négociation.”

Dans les rangs d’Écolo, on est surpris : “Il faut aller chercher ces 4,7 milliards”, lance Georges Gilkinet. “Avec un plafond à 130 €, on laisse un bénéfice substantiel à Engie, mais on récupère ces surprofits pour les redistribuer à ceux qui souffrent. Tout le monde devrait être d’accord…”

Vers des congés parentaux réduits ?

Dans les pistes pour faire des économies, le gouvernement réfléchirait à réduire les congés parentaux. Dans une note préparée par le vice-premier ministre Pierre-Yves Dermagne (PS), il est notamment envisagé de réduire de trois mois le crédit-temps permettant à un parent de s’occuper d’un enfant de moins de 8 ans ou lui permettant de faire face à plusieurs situations difficiles. Il passerait de 51 à 48 mois. Par ailleurs, les parents ne pourraient plus recourir à un crédit-temps à temps plein pour s’occuper d’un enfant au-delà de 5 ans, au lieu de 8 ans actuellement. Dans un communiqué, la Ligue des familles dénonce des mesures qui “marqueraient un recul énorme des droits des parents et des familles.” Ces mesures enverraient “un terrible signal selon lequel les familles n’ont pas de difficultés à concilier leur vie privée avec leur vie professionnelle”.

Dans les hautes sphères gouvernementales, on nous précise que cette note de Pierre-Yves Dermagne répondrait à une autre proposition venant de l’aile droite du gouvernement qui visait à réduire davantage les congés parentaux en diminuant notamment de 10 % l’ensemble des allocations liées à ces congés. La note serait une forme de contre-proposition “moins douloureuse” et “davantage ciblée”.

Le salaire des ministres devrait être revu à la baisse

Une note traitant notamment du salaire des ministres a été partagée par le Premier ministre Alexander De Croo jeudi matin au sein du gouvernement. Selon cette note, dont Le Soir a révélé l’existence, il est proposé une réduction de 8 % sur les traitements des membres du gouvernement à partir de 2023. La recette attendue en 2023 s’élèverait à 456000 euros. L’objectif de la proposition est de modérer l’impact de l’indexation.

Pour le pouvoir législatif, les institutions bénéficiant d’une dotation et les partis politiques, il est proposé de reconfirmer en 2023 et 2024 l’économie de 1,11 % demandée en 2022. La recette attendue en 2023 est estimée à 3,7 millions d’euros. Pour les dotations aux partis politiques, les budgets pourraient être gelés au niveau de septembre 2022, pour une recette attendue en de 1,998 million d’euros.

Il est aussi suggéré aux partis politiques et aux membres des Chambres d’entamer une réflexion et de prendre des mesures similaires.