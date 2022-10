Avec un tarif dynamique, le prix est continuellement ajusté au prix du marché à ce moment-là, de sorte que les consommateurs peuvent choisir consciemment de consommer de l’électricité en dehors des heures de pointe, quand c’est moins cher.

Le projet de loi de Tinne Van der Straeten transpose en droit belge une directive européenne "concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité". Celle-ci inclut une plus grande flexibilité sur le marché pour s’adapter au nombre croissant d’éoliennes, de panneaux solaires et de systèmes de stockage. De plus, il sera plus facile pour les citoyens de devenir copropriétaires d’une éolienne, et le délai de préavis pour changer de fournisseur d’énergie passera d’un mois à trois semaines.

L’un des changements les plus marquants est l’obligation pour les fournisseurs d’énergie de proposer un prix de l’électricité dynamique. Cela signifie que le prix, généralement à l’heure, évolue en temps réel avec l’offre et la demande sur le marché. Les consommateurs peuvent ainsi bénéficier de prix moins chers s’ils consomment en dehors des heures de pointe.

L’obligation ne s’appliquera qu’aux grands fournisseurs d’énergie comptant plus de 200.000 clients. Le dispositif ne sera accessible qu’aux ménages disposant d’un compteur numérique.

Le texte a été approuvé par la majorité, rejointe par Les Engagés et DéFI. Le PTB a voté contre. La N-VA et le Vlaams Belang se sont abstenus.