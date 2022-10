Plus d’une centaine de travailleurs s’étaient rassemblés jeudi après-midi devant le siège de la Croix-Rouge à Rhisnes pour suivre la réunion en conseil d’entreprise qui réunissait syndicats et conseil d’administration. Une réunion par moment tendue qui a finalement débouché sur la mise en place d’un moratoire sur la fermeture des centres 112 de Libramont et Amay, ont annoncé les syndicats en fin d’après-midi.

"Nous avons demandé un engagement clair de suspendre la fermeture des départs ambulance de Libramont et Amay. Le conseil d’administration a demandé une suspension de séance. Ils sont ensuite revenus en annonçant un moratoire jusque fin 2023", a expliqué Valérie François, secrétaire permanente CNE Non-Marchand Namur/Luxembourg. Une nouvelle accueillie avec soulagement par les travailleurs massés à l’extérieur du bâtiment. "Nous avons maintenant comme objectif commun de mener un lobbying auprès du fédéral pour obtenir davantage de subsides", poursuit la représentante syndicale.

La question du management et de la gouvernance s’est elle aussi invitée à la table des négociations. "Nous avons demandé une véritable concertation sociale. Le conseil d’administration a exprimé un engagement ferme de pouvoir en discuter lors des prochaines réunions de concertation sociale." Un nouveau conseil d’entreprise consacré aux questions de management est programmé fin octobre. Satisfaits par les avancées obtenues jeudi après-midi, les syndicats ont annoncé la levée du préavis de grève déposé mercredi. "Nous resterons attentifs à ce que les engagements soient respectés et que la Croix-Rouge conserve sa vocation humanitaire", a ajouté Valérie François.