Le roi Philippe et la reine Mathilde parlent sécheresse lors d’une croisière sur le Rhin

La ministre-présidente Malu Dreyer et la ministre des Transports Daniela Schmitt ont souligné ainsi l’importance stratégique du Rhin pour l’économie allemande, mais aussi pour celles des pays voisins. Pas moins de 70% de toutes les marchandises en Allemagne - soit 60 000 tonnes par an - sont transportées via le Rhin. Le transport se fait souvent du sud vers le nord quand des marchandises doivent être amenées jusqu’au port d’Anvers pour une exportation ultérieure, par exemple.

Le Rhin a été affecté par une sécheresse record l’été dernier. La situation était particulièrement critique dans la zone située entre Mayence et Coblence. Les navires ne pouvaient transporter qu’un tiers de leur cargaison normale sous peine de se retrouver bloqués, créant ainsi des problèmes dans les chaînes d’approvisionnement. Une entreprise comme le géant de la chimie BASF a cherché des alternatives mais celles-ci ont un coût.

Le gouvernement régional souhaite une solution durable car le problème pourrait se reproduire à l’avenir en raison du changement climatique. Les glaciers qui alimentent le Rhin en eau de fonte reculent tandis que les étés deviennent plus chauds et plus secs. Une des pistes étudiées est l’approfondissement du chenal de navigation d’une vingtaine de centimètres mais c’est une opération coûteuse, raison pour laquelle on se tourne également vers les autorités fédérales. Une autre option consiste à utiliser un autre type de navires, plus plats.

L’ambassadeur de Belgique en Allemagne, Geert Muylle, a rappelé pour sa part que notre pays était toujours prêt à apporter son aide, par exemple pour approfondir le Rhin. Il a également évoqué le dossier du Rhin d’acier, la ligne de chemin de fer qui relie le port d’Anvers à la Ruhr dans le land voisin de Rhénanie du Nord-Westphalie en passant par les Pays-Bas. Le diplomate a répété qu’une nouvelle étude, qui devrait être achevée dans le courant de l’année prochaine, avait été lancée concernant cette liaison ferroviaire. Le dossier est bloqué depuis une vingtaine d’années, mais la problématique de l’azote et le Green Deal européen pourraient augmenter les chances d’un accord avec les Pays-Bas, souligne-t-on.

Le Rhin restera toujours indispensable même si la part de transport ferroviaire devait augmenter, a insisté pour sa part la ministre-présidente Malou Dreyer.