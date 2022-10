En 2020, les patients résidaient, en moyenne, une demi-journée de plus qu’en 2016. C’est dans la Région de Bruxelles-Capitale que les séjours sont les plus longs, avec une durée de 8,64 jours, devant la province de Hainaut (7,93) et la province de Liège (7,88). Du côté néerlandophone, c’est en Flandre occidentale que les personnes restent le plus longtemps, avec une moyenne de 7,78 jours. A contrario, les séjours les plus courts sont enregistrés dans le Limbourg (6,68) et le Brabant wallon (6,28).

Le temps d’hospitalisation varie en fonction du domaine et c’est en psychiatrie que les malades demeurent le plus, avec une moyenne de 83,53 jours, bien loin devant les services de traitement pour la tuberculose (43,58). La maternité (3,94) et la pédiatrie (3,15) sont les deux seuls services ou l’on séjourne moins de 4 jours.

Au niveau de la répartition des âges, les chiffres divulgués par le ministre démontrent que les 25-34 ans sont hospitalisés en moyenne 4,28 jours, là où les moins de 18 ans (4,58) et les 18-24 ans (4,31) séjournent un tout petit peu plus.

Plus l’âge augmente et plus la durée d’hospitalisation est en hausse, avec 6,78 jours pour les 55-64 ans et 8,27 jours pour les 65-74 ans. La moyenne grimpe même jusqu’à 12,12 jours pour les plus de 70 ans.

Le coût du séjour classique en hôpital général a lui aussi augmenté, passant de 2.161,49 euros en 2016 à 2.360,92 euros en 2020. C’est dans le Brabant flamand que les frais hospitaliers sont les plus élevés avec 2.647,52 euros, devant la Région de Bruxelles-Capitale (2.514,98) et la province de Liège (2.196,17). Le Brabant wallon constitue la province la moins chère avec 1.818,93 euros.

La facture augmente à partir du groupe des moins de 18 ans (1.383,60 euros) jusqu’à celui des 65-74 ans (2.770,53 euros). Au-delà de 75 ans, on constate cependant une légère diminution (2.679,36 euros).