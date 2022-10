Guerre en Ukraine: la Belgique s’est abstenue sur le dernier train de sanctions contre la Russie

La Belgique a opté pour l’abstention. "La question est de savoir comment nous pouvons maintenir la solidarité des pays européens et de notre population pour continuer de soutenir l’Ukraine. Certes, les succès militaires engrangés par l’Ukraine aident (...), mais si le coût économique devient aussi élevé et que des gens perdent leur emploi, ça va devenir difficile", selon le chef du gouvernement fédéral. La Belgique refuse toutefois le blocage, car "nous ne voulons pas casser la solidarité européenne", a-t-il ajouté.

La Belgique et plus particulièrement la Wallonie s’inquiétaient des nouvelles restrictions prévues sur le commerce de l’acier, plaidant pour une forme de transition. À la Chambre lundi, le député PS André Flahaut évoquait même un risque de fermeture d’usine: "si on accepte ce huitième paquet de sanctions, il est clair que deux usines en Belgique (du sidérurgiste russe) NLMK, localisées à Clabecq et à La Louvière, seront directement impactées". Le paquet adopté prévoit finalement une période de transition maximale de deux ans avant l’interdiction de deux produits semi-finis "pour lesquels certains opérateurs UE devront diversifier leur approvisionnement (hors de la Russie) en quantité importante", expliquait un responsable européen.

Alexander De Croo, qui s’est entretenu à Prague avec le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal aux côtés de ses collègues néerlandais et luxembourgeois, avait mis en garde plus tôt dans la semaine contre le risque d’un impact de plus en plus asymétrique des sanctions sur certains États membres. "Les sanctions ont jusqu’à présent très bien fonctionné, mais plus on va loin dans de nouvelles mesures, plus on parle de sanctions qui feront davantage mal à notre économie qu’à l’économie russe", avait-il dit.

Quant à une interdiction des importations de diamants russes, elle ne fait toujours pas partie des sanctions européennes. Si elle devenait nécessaire, la Belgique ne s’y opposerait pas, a assuré M. De Croo, mais le secteur et la Commission européenne auraient déjà convenu d’importantes réductions. Les exportations russes vers Anvers ont dès lors chuté considérablement, selon le Premier ministre.

Plus tôt dans la journée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, intervenant par visioconférence lors de l’inauguration de la Communauté politique européenne (CPE), à Prague, avait appelé les dirigeants des 44 pays européens réunis à cette occasion à sanctionner plus durement Moscou. "Accentuez les sanctions contre la Russie et cessez toute collaboration avec ce pays et ses entreprises", a-t-il exhorté, répétant son appel à suspendre la Russie aux Nations unies.

Volodymyr Zelensky a aussi insisté sur les fournitures d’armes. À ses yeux, l’Ukraine doit gagner la guerre "pour que les blindés russes ne foncent pas sur Varsovie puis sur Prague, que l’artillerie russe n’ouvre pas le feu sur les États baltes et que les missiles russes ne frappent pas le territoire de la Finlande ou de quelque autre pays". "La menace existe. Mais nous la réduisons chaque jour que nous anéantissons l’occupant en Ukraine", a-t-il lancé.

Les dirigeants poursuivaient leurs discussions en soirée. Au début du dîner, le président du Conseil européen Charles Michel a proposé que les trois prochaines réunions de la CPE soient hébergées en Moldavie, en Espagne et au Royaume-Uni. La proposition a été accueillie par applaudissements.