Doit-on craindre une épidémie de bronchiolite en Belgique?

On ne s’attendait pas à avoir plusieurs cas à ce moment de l’année

Cet été, les cas de bronchiolite ont continué à être diagnostiqués en région liégeoise. "On a pris en charge plusieurs enfants qui présentaient des symptômes. La situation a toujours été sous contrôle, même si on ne s’attendait pas à avoir plusieurs cas à ce moment de l’année, indique Julie Frère qui précise"que cela dépend des régions."

Par exemple, à l’hôpital universitaire de Saint Luc, la période estivale semble avoir été très calme. "Nous n’avons rien observé d’anormal", confie Sylvain Bayet, chargé de communication aux cliniques universitaires Saint-Luc.

À l’heure actuelle, la situation n’est pas alarmante

Le VRS (virus respiratoire syncytial) est très contagieux. "C’est le grand pourvoyeur de bronchiolite, poursuit Julie Frère qui rassure cependant."À l’heure actuelle, la situation n’est pas alarmante. On ne parle pas encore de pic épidémique comme en hiver mais, pour la saison, la fréquentation de nos services d’urgences est plus élevée que d’habitude. Cela fluctue d’un jour à l’autre."

Une hypothèse peut expliquer ce phénomène. "À cause du covid, les mamans ont attrapé moins d’anticorps. Les bébés, qui bénéficient du transfert de l’anticorps de leur maman pendant les six premiers mois, ont donc plus de chance d’être touché par la maladie. La hausse des cas de bronchiolite n’est donc pas surprenante", commente Julie Frère.

À Liège, on s’attend à ce que l’épidémie de bronchiolite arrive plus tôt que prévu

Selon toute vraisemblance, les cas de bronchiolite devraient être plus nombreux cet hiver en région liégeoise. "Oui, on va avoir du boulot, sourit Julie Frère. À Liège, on s’attend d’ailleurs à ce que l’épidémie de bronchiolite arrive plus tôt que prévu."

Continuer à être vigilant

Julie Frère rassure les parents. « Il n’est pas nécessaire d’avoir des inquiétudes supplémentaires. Je conseille néanmoins de se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon. Même si les gestes barrières ont disparu ces derniers temps, on peut quand même avoir un comportement citoyen. C’est-à-dire ne pas aller rendre visite à un bébé qui vient de naître alors qu’on est malade. »