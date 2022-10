Dermagne soutient l’idée d’un report ciblé de cotisations pour amortir l’indexation

Le débat sur l’indexation des salaires est revenu une nouvelle fois à la Chambre, alors que le gouvernement fédéral planche sur le budget 2023.

L’Unizo, représentant les classes moyennes en Flandre, a tiré la sonnette d’alarme en début de semaine. L’organisation a suggéré de procéder à une indexation des salaires nets, et non bruts, comme une solution possible. Elle a été suivie mercredi par le président de l’Open Vld Egbert Lachaert.

Jeudi à la Chambre, l’aile gauche de la majorité a balayé cette éventualité. "Pour les socialistes, bloquer l’indexation, c’est non. Le détricoter, c’est non. Le défiscaliser, c’est non", a lancé Christophe Lacroix (PS). "Le gouvernement a toujours été clair, pas question de toucher à l’index. Pour les socialistes, c’est une ligne rouge", a renchéri Melissa Depraetere (Vooruit). "C’est la fiscalité qui doit jouer", a fait valoir Cécile Cornet (Ecolo). "On peut diminuer la fiscalité sur les petits salaires et l’augmenter pour les épaules les plus larges."

"‘J’ai entendu certains remettre en question cet outil de protection du pouvoir d’achat. Il n’est pas question de la remettre en cause. Elle (l’indexation) doit être attribuée intégralement, et elle le sera", a assuré Pierre-Yves Dermagne.