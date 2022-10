La Rhénanie-Palatinat abrite près des deux tiers de la superficie totale du vignoble allemand. On y cultive principalement des cépages blancs (70%) comme le Riesling, le Müller-Thurgau ou le Pinot Gris. La région produit environ 6 à 6,5 millions d’hectolitres de vin chaque année dont près d’un million sont exportés.

La plupart des domaines sont encore familiaux avec une surface moyenne de 10 hectares et une récolte de 100.000 litres. En plus de la vente de vin, les vignerons gèrent souvent un hôtel ou un restaurant. De plus, il existe également un certain nombre de viticulteurs qui ne font pas leur propre vin, mais proposent leurs raisins à des coopératives.

La viticulture est également importante pour le tourisme. La plus grande fête du vin, le ‘Wurstmarkt’ à Bad Dürkheim, attire chaque année plus de 600.000 visiteurs.