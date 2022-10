Le prix de l’eau va augmenter en Wallonie

Le "coût vérité distribution" (CVD) - soit les coûts supportés par la société de distribution d’eau pour capter l’eau, la traiter, la stocker et la distribuer à chaque consommateur - passera ainsi de 2,62 à 2,80 euros. Ce qui se traduira, pour une consommation moyenne, par une hausse de la facture de 16 euros par an, ou 1,33 euro par mois.

CARTE | Pourquoi de telles différences du prix de l’eau du robinet en Wallonie?

"Ma politique en matière de prix de l’eau a toujours été claire: pour être acceptées, les augmentations ne doivent pas dépasser le taux d’inflation relevé par le Bureau du Plan et être justifiées", a défendu le ministre. Dans le cas de la SWDE, le prix n’avait plus varié depuis 2014 et depuis cette date, "la société a mené une politique proactive de réduction de ses coûts d’exploitation - de 24 millions d’euros par an - afin notamment de maintenir une capacité d’investissement", a poursuivi Willy Borsus.

« L’augmentation demandée était nécessaire pour garantir la modernisation des équipements et l’approvisionnement en eau de la population », a-t-il assuré.