Communes dans le noir: en cas de pépin, le bourgmestre est-il responsable ?

Dommage, lien causal, etc.

Le ministre n’est pas en mesure de le faire. Pas dans un premier temps. Christophe Collignon a préféré demander une analyse juridique sur le sujet. "Mais toute autorité communale qui pose un acte sur son territoire prend une responsabilité. Une Commune a maintenant une personnalité juridique et peut être poursuivie aussi sur le plan pénal. "

Si on compare, dit-il, avec la jurisprudence qui vaut pour l’entretien des routes, la responsabilité de la Commune peut être engagée. "Mais sur le plan civil, rappelle Christophe Collignon, il faut un dommage et un lien causal qu’un juge doit pouvoir établir. Maintenant, si c’est un fait délictueux – j’éteins l’éclairage et il y a une agression physique – très sincèrement, ce serait tiré par les cheveux de considérer que le bourgmestre ou la Commune en est responsable. "

La députée Anne Laffut (MR) aurait aimé quant à elle une concertation Région/Communes, pour que l’approche soit la même partout. "En dehors des autoroutes, constate-t-elle, il n’y a pas de décision concernant les voiries régionales, qui pourtant traversent souvent nos villages. " Christophe Collignon propose que les Communes prennent contact avec les GRD et s’organisent par bassin. "Pas si facile, réagit Anne Laffut. La Région aurait dû prendre ça en main."