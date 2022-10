Aéroport de Charleroi : le retour des « sauts de puce »

Les députés wallons André Antoine (Les Engagés, opposition) et Christophe Clersy (Écolo) réagissent de la même manière à la tribune de la séance plénière de ce mercredi, au Parlement wallon: sur ce genre de distance, l’avion émet 50 fois plus de CO2 que le train.

Or, quand un TGV permet, pour 82 €, de rallier Lyon en 3 h 27 au départ de Bruxelles jusqu’à six fois par jour, "on peut parler d’une alternative convaincante", souligne André Antoine.

Que peut faire la Région pour interdire ces "sauts de puce" ?

Charleroi-Liège

Il fut un temps où Jet4You voulait embarquer des passagers vers le Maroc en passant d’abord par un vol Charleroi-Liège. En 2006, André Antoine, alors ministre en charge des Aéroports wallons, faisait interdire les "sauts de puce" de moins de 100 km. Le débat était aussi mené au niveau fédéral, face à une Flandre peu désireuse de se priver de 400 vols rentables.

Et 16 ans plus tard, l’Écolo Christophe Clersy constate la croissance inquiétante du transport aérien par passager: "Ça double tous les 15 ans. Quelles sont vos marges de manœuvre par rapport à BSCA ?" demande-t-il à Adrien Dolimont (MR), en charge des Aéroports wallons.

La solution ne sera pas wallonne

Le ministre rappelle que les députés réclament régulièrement une diversification des "enseignes" pour l’aéroport carolo. "C’est une nouvelle compagnie. On peut quand même s’en réjouir ", dit-il. Adrien Dolimont souligne par ailleurs que, juridiquement, rien ne permet d’empêcher une compagnie de partir ou d’arriver à Charleroi.

Il disposerait même du véhicule juridique pour le faire "que ça ne ferait que déplacer le problème et impacter l’emploi wallon : des vols similaires existent juste à côté de chez nous (NDLR: Bruxelles-Lyon, Lille-Lyon). C’est à l’échelle européenne qu’une solution doit être trouvée."

Un ministre fédéral tente de freiner et un wallon accélère. Je crains le tête à queue

Son collègue Philippe Henry (Écolo, Mobilité) rejoint à 100% le constat sur l’absurdité environnementale de ces vols courts. Il pense aussi que le changement ne peut venir que de l’Europe, où son homologue du fédéral Georges Gilkinet tente de porter le débat.

André Antoine conclut: "Un ministre dit: “je suis contre”. L’autre se réjouit d’avoir une compagnie aérienne supplémentaire. Un ministre fédéral tente de freiner et un wallon accélère. Je crains le tête à queue", ricane le député.