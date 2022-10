Une coopération entre la Défense et le monde de la recherche pour booster l’industrie

"La guerre en Ukraine montre clairement que nous devons devenir moins dépendants en matière de défense et de sécurité, entre autres, et c’est au gouvernement de jouer un rôle", a déclaré la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS). La Défense - via l’Institut royal supérieur de Défense (IRSD) - et le SPF Économie ont donc développé la DIRS, "dans le but d’assurer la capacité de production de certains éléments d’importance stratégique en Belgique". "Ainsi, le tissu économique de notre pays sera plus résistant aux aléas internationaux."

Selon la ministre, une indépendance industrielle renforcée commence par une base industrielle renforcée. Par exemple, des partenariats devraient être établis entre l’industrie et le monde de la recherche dès les premières étapes de la recherche et du développement de futures capacités. "Nous voulons mieux positionner nos entreprises pour la production de ces capacités, tant au niveau belge qu’européen et transatlantique".

Un budget de 1,8 milliards d’euros prévu

À terme, la Défense belge doit également être renforcée. "Nous serons moins dépendants des fournisseurs étrangers pour reconstituer nos stocks ou fournir nos véhicules et nos systèmes d’armes en cas de besoin", a déclaré Ludivine Dedonder.

Le ministre du Travail et de l’Économie Pierre-Yves Dermagne (PS) a pour sa part souligné que les intérêts de la Défense et de l’économie étaient liés. "J’y vois une opportunité de développement économique, de renforcement du tissu industriel et de création d’emplois", a-t-il déclaré. "Nous avons besoin d’entreprises stratégiques. Elles ont un savoir-faire qu’il faut préserver et développer. Nous avons aussi besoin de femmes et d’hommes pour entretenir les équipements de demain."

Le budget prévu pour la DIRS, 1,8 milliard d’euros, doit permettre à la Belgique de participer, par exemple, à des projets de recherche portant sur l’avion de chasse de sixième génération. Dans ce contexte, un comité consultatif technique, en concertation avec l’industrie, élaborera une proposition qui sera soumise au Conseil des ministres d’ici l’été de l’année prochaine.