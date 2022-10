Plus de 120 millions de provisions pour Bebat : un « trésor de guerre » que la ministre Tellier veut réduire

L’organisme chargé de récupérer les piles, les batteries et les accumulateurs usagés en Belgique, c’est Bebat. Lors d’une question en commission Environnement du Parlement wallon, le député Écolo Christophe Clersy note que l’organisme s’est constitué des réserves de 124 millions d’euros (chiffres de 2018). "Un trésor de guerre. De quoi financer ses missions pour les 8 prochaines années", dit-il. Et contribuer à créer des emplois dans l’économie circulaire, "alors que la Wallonie a développé une expertise sans précédent dans ce domaine ?" interroge-t-il. "Je verrais d’un très mauvais œil que le gisement wallon soit traité presque exclusivement en Flandre et ne permette pas la création d’emplois wallons."