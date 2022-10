Sur des vidéos captées par des automibilistes, on peut voir une "moto fantôme" circuler sur la bande de gauche et heurter la berne centrale à plusieurs reprises avant de reprendre son chemin sur plusieurs centaines de mètres.

Mais loin du phénomène paranormal, cette scène a une explication bien plus logique, comme le précisent nos confrères de Het Laatste Nieuws. Quelques minutes plus tôt, vers 14h 15, un accident impliquant plusieurs voitures a eu lieu. Des tuyaux métalliques sont tombés sur la route et le motard n’a pu les éviter.

Après sa chute, l’homme a été transféré à l’hôpital, mais sa moto a continué sa route sans lui sur une distance d’un kilomètre et demi, avant de s’immobiliser à hauteur de la sortie Anvers-Est.

La moto a finalement été évacuée par la police de la route. Mais la raison pour laquelle celle-ci a continué à rouler aussi longtemps sans pilote reste un mystère...