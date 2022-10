Jusqu’à 27 ans de prison pour Deltrude, Butera et Verburgh

Au moment des faits, Mihael Parrent séjournait depuis une semaine dans la caravane de Julien Butera au camping Marva III à Middelkerke. Butera et Deltrude le soupçonnaient de leur avoir, lors de son séjour, volé de la nourriture et des médicaments. Butera a avoué avoir été au comble de la colère le 6 décembre lorsqu’il a semblé que Parrent avait gâché de la bière et du saumon. Butera a alors déjà asséné plusieurs coups au visage de la victime.

L’Ostendais a ensuite été battu par Butera et Deltrude, notamment au moyen d’ustensiles de cuisine. Selon les deux accusés, Romuald Verburgh a aussi frappé mais ce dernier a nié avec force. Butera lui a enfoncé une pique de brochette dans l’épaule et Deltrude lui a balafré le visage avant de lui trancher la gorge avec un couteau à pain.

Butera et Deltrude ont ensuite déplacé le corps dans une caravane abandonnée et ont tenté de brûler le cadavre en mettant le feu à la région génitale. Par après, ce soir-là, Verburgh a appelé une amie étudiante en droit pour, lui a-t-il dit, "résoudre un problème". Kelly D. et son compagnon Bruno C. ont quitté la région namuroise dans la nuit pour rallier la côte. Le cadavre mutilé a été placé dans le coffre de la Seat Ibiza de Kelly D. Le trio a pris la route mais a été intercepté peu après par la police. Deltrude et Butera ont été interpellés un peu plus tard au camping.

Les accusés ont avoué le recel de cadavre. La défense de Deltrude fut la seule à ne pas contester l’assassinat. L’avocat de Butera estimait que son client n’était que complice d’homicide. Enfin, les conseils de Verburgh ont fait valoir que leur client devait être reconnu coupable de négligence. Tous les arguments de la défense ont cependant été rejetés par le jury, qui a déclaré les trois hommes coupables d’assassinat.