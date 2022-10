Chiffres Covid qui remontent: quelles règles reste-t-il ? « Le mot d’ordre, c’est le bon sens »

Quelque 2.823 infections détectées (+26%) et un peu plus de 94 hospitalisations (28%) par jour en moyenne. On reste loin des nombres observés lors d’autres vagues. "Les augmentations en pourcentage sur une semaine sont élevées, mais c’est parce qu’on partait de relativement bas", nuance Yves Van Laethem.

"C’est grosso modo les chiffres auxquels on s’attendait avec l’arrivée de l’automne. On est dans une situation prévisible, vu qu’on a toujours le même variant présent et dominant depuis maintenant pratiquement 4 mois, Omicron BA.5", poursuit-il.

Les mesures de lutte ont disparu aujourd’hui et l’impression d’être entré dans une nouvelle phase de l’épidémie est tangible, même face à cette augmentation. "Ce qui prévaut maintenant, c’est le bon sens et la précaution", tranche le porte-parole. "On n’est plus obligé d’aller se faire tester, il n’y a plus de tracing, ni de mesures fortes et contraignantes".

7 jours de précaution en cas de Covid

Ce qui ne doit pas nous faire oublier les bons réflexes adoptés pendant plusieurs mois. "Si on fait un autotest positif et bien on essaye quand même de faire l’effort de ne pas aller au restaurant avec tous les amis qu’on n’a plus vu depuis un an. Évidemment, c’est plus facile de transgresser ces précautions aujourd’hui, avec un variant qui ne vous cloue plus systématiquement au lit. Les gens se sentent en forme et vont plus facilement passer outre", concède Van Laethem.

"Théoriquement, il y a 7 jours de précautions à prendre lorsqu’on est positif, avec 3 jours de sortie autorisée avec le masque. Mais l’idée c’est surtout d’éviter les grands rassemblements, de réfléchir à protéger les autres, de porter un masque lorsque c’est nécessaire en pensant aux plus fragiles etc.".

Le virus est-il définitivement derrière nous ? On pourrait le penser, mais la question mérite malgré tout d’être nuancée pour le virologue. "On aura sûrement d’autres variants plus contagieux et donc encore des vaguelettes. Mais à moins d’un supervariant très problématique, entraînant une forte surmortalité, la situation est gérable".

Et de conclure avec une métaphore très parlante. "C’est comme un volcan qui a été en éruption et qui ne l’est plus. Il y a encore de la lave qui coule et du magma disponible. Ce n’est pas un volcan éteint, il faut donc encore le surveiller".