Une moyenne de 2.823 infections au coronavirus a ainsi été enregistrée quotidiennement entre le 24 et le 30 septembre, soit une augmentation de 26% par rapport aux sept jours précédents. Quelque 12.700 tests ont été effectués par jour en moyenne. Parmi ceux-ci, 23% étaient positifs.

La tranche d’âge des 40-64 ans est celle qui présente le pourcentage de tests positifs le plus élevé (29,8%) pour la période du 24 au 30 septembre. Suivent les 20-39 ans (21,9%) et les 65 ans et plus (21,1%). Chez les plus jeunes, les pourcentages sont compris entre 12,7% (0-9 ans) et 13,2% (10-19 ans).

L’écrasante majorité des cas (92,3%) de Covid-19 reste due au sous-variant Omicron BA.5.

Au cours de la même période, un peu moins de q uatre personnes sont mortes chaque jour des suites du Covid (+42%). Depuis le début de l’épidémie en Belgique début 2020, 32.690 personnes sont décédées.

Entre le 27 septembre et le 3 octobre, 94,3 patients Covid ont été hospitalisés en moyenne par jour. Cela représente une augmentation de 28% sur une base hebdomadaire.

Il y a actuellement 1.294 patients atteints du coronavirus dans les hôpitaux belges, soit une augmentation de 39% par rapport à la semaine précédente. Parmi eux, 74 se trouvent dans des unités de soins intensifs (+32%).

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,13. Lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à accélérer. Il est toutefois en recul de 11%. L’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 306 sur 14 jours.

Il y a deux semaines, Sciensano avait indiqué que, selon les modèles scientifiques, une nouvelle vague de Covid-19 pouvait être attendue pour la mi-octobre.

Au 4 octobre, près de 18,6% de la population belge présentait une couverture vaccinale complète, en ce compris les deux doses de rappel (23,3% en ce qui concerne la population adulte). Ce taux était plus élevé en Flandre (24,9% et 30,9% chez les adultes) qu’en Wallonie (11,6%, 14,6% chez les adultes) et à Bruxelles (8,2%, 10,1% chez les adultes).