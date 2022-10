Grève à la SNCB : selon Pierre Lejeune de la CGSP, une nouvelle action le 18 octobre n’est pas à exclure

La problématique générale derrière cette grève concerne le financement des activités du rail pour les dix prochaines années.

Dans le cadre de la libéralisation du trafic intérieur, qui entre en vigueur au niveau européen en 2023, le gouvernement a fait le choix d’attribuer une mission de service public à la SNCB pour dix ans.

N’est-ce pas une décision que vous attendiez ?

Si, mais cette décision de principe doit s’accompagner, pour répondre aux exigences de l’Europe, de contrats de service public et de performance qui définissent les services attendus par la SNCB et Infrabel et qui remplaceront les anciens contrats de gestion. Pour démontrer que le choix d’une mission de dix ans à la SNCB répond bien aux conditions de la libéralisation, toute une série d’exigences sont demandées. Et pour appliquer ces nouveaux contrats de gestion, qui traduisent aussi le plan "Vision Rail 2040" du gouvernement, la SNCB et Infrabel estiment qu’ils ont besoin de 3,4 milliards d’euros.

Le gouvernement doit nous donner des éléments concrets pour rassurer le personnel. Sinon, l’Europe pourrait estimer que les conditions ne sont pas réunies. Nous estimons enfin que les moyens financiers dégagés doivent permettre de réaliser un nouveau contrat offrant des perspectives en termes de bien-être au travail, de recrutements, mais aussi de pouvoir d’achat pour les cheminots.

Le dialogue dure depuis des mois. Mais Georges Gilkinet n’a jamais pu nous rassurer

Vos inquiétudes sont-elles justifiées par des éléments spécifiques ?

Le gouvernement Michel a fait trois milliards d’économies sur le dos du rail. Aujourd’hui, nous sommes à la croisée des chemins. Pour atteindre, dans dix ans, les ambitions de ce gouvernement "Vivaldi", il faut une trajectoire budgétaire claire. Et une de mes craintes, c’est que ce conclave budgétaire ne prenne que des engagements pour la durée de la législature actuelle, soit 2023 et 2024.

Ne pouviez-vous pas faire passer ce message sans grève ?

Le dialogue dure depuis des mois. Mais le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), n’a jamais pu nous rassurer. Nous avions initialement envisagé une action le 18 octobre. Mais nous avons décidé de l’avancer pour peser pleinement durant les négociations budgétaires. Mais ce préavis pour le 18 octobre n’est pas annulé.

Cela signifie que vous pourriez encore faire grève…

Exactement. Ça reste une éventualité. Nous évaluerons la situation avec les partenaires du front commun et nous verrons s’il faut actionner une action pour le 18 octobre.

Que faudrait-il pour éviter cette nouvelle grève ?

La définition d’une trajectoire budgétaire qui rencontrera les ambitions affichées par Georges Gilkinet. Mais j’ai des doutes sur la force de persuasion du ministre dans ces débats budgétaires.