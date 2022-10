La SNCB en grève: le prélude d’un hiver social explosif

Pourquoi les cheminots ont-ils choisi cette date ?

Depuis ce samedi, le gouvernement est en conclave budgétaire. Durant dix jours, les ministres vont élaborer le budget 2023. À un moment délicat où les comptes sont vides, l’équipe d’Alexander De Croo devra nécessairement faire des arbitrages pour résoudre cette impossible équation. En menant une action durant ces débats, les syndicats de cheminots mettent une pression directe sur le gouvernement. Ils rappellent, avec la manière forte, le besoin qu’ils estiment impératif de financement du rail pour les prochaines années.

Pourquoi font-ils grève ?

Cette nouvelle action s’inscrit dans un contexte délicat: la conclusion des contrats de service et de performance de la SNCB et d’Infrabel. Ces deux contrats doivent entrer en vigueur en janvier 2023 et seront d’application pour dix ans. Ils remplaceront les anciens contrats de gestion conclus en 2008 et qui, depuis 2012, sont prolongés chaque année.

Ces nouveaux contrats doivent notamment traduire la "Vision Rail 2040" élaborée par Georges Gilkinet, le ministre de la Mobilité (Écolo). Un plan qui prévoit de faire du train "la colonne vertébrale" de la mobilité via des liaisons plus nombreuses, un renforcement de l’offre ou encore une tarification attrayante. Objectif du plan ? Que le rail atteigne en 2040 une part modale de 15% du transport national de personnes (8% actuellement) et de 20% pour le transport de marchandises (12% actuellement).

Parallèlement, le gouvernement a décidé d’attribuer les missions de service public pour une durée de dix ans à la SNCB. Une décision qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2023 afin de respecter la directive européenne sur la libéralisation du rail. Or, les syndicats craignent que sans trajectoire budgétaire ambitieuse, les nouveaux contrats de gestion et l’attribution exclusive des missions de service public ne soient notamment retoqués par l’Europe.

À côté de ces demandes structurelles, les syndicats estiment que les conditions de travail actuelles se sont dégradées. "Le front commun exige que des mesures urgentes soient prises en vue de mettre un terme à la dégradation des conditions de travail et de permettre la réalisation d’un service public de qualité, explique le front commun dans un communiqué. Celles-ci devront impérativement inclure les moyens indispensables à la conclusion d’un contrat social au sujet, entre autres, des recrutements, des conditions de travail et du bien-être du personnel."

La réponse du gouvernement

Nous vous le révélions dans les colonnes de L’Avenir ce lundi: le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) et le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Écolo), ont adressé une lettre aux syndicats.

"Nous comprenons parfaitement les inquiétudes générées par le manque de clarté budgétaire sur les contrats de gestion, ont-ils expliqué dans cette lettre. Le gouvernement a assurément l’intention de définir les trajectoires budgétaires pluriannuelles du contrat de service public de la SNCB et du contrat de performance d’Infrabel lors du conclave imminent qui doit s’achever le 15 octobre. Cela sera également nécessaire pour conclure les négociations des contrats de gestion conformément à la législation européenne et permettre leur entrée en vigueur au 1er janvier 2023."

Par contre, le gouvernement renvoie les questions des conditions de travail aux directions des entreprises ferroviaires. "Il nous semble que les conditions de travail concrètes et l’organisation du travail ne relèvent pas de la compétence directe du gouvernement", précisent Alexander De Croo et Georges Gilkinet dans la lettre.

Un courrier qui n’a guère convaincu. Ce lundi matin, le front commun décidait de maintenir la grève.