Greffier du Parlement wallon : deuxième plainte pour harcèlement

Hier, nous apprenions qu’une autre plainte pour harcèlement était venue rejoindre la première. Et ce ne sera pas la dernière: d’autres fonctionnaires du greffe se sont manifestés. Ils devraient faire partie des plaignants d’ici quelques jours.

Frédéric Janssens a la réputation d’un dirigeant coriace aux méthodes " d’un autre siècle ", selon le récit des agents du greffe qui parlent quant à eux d’un "management toxique".

Rapport

Pendant que le volet judiciaire se densifie, "moi, je n’ai toujours pas de réponse à mes questions", observe, perplexe, le chef de groupe PTB au Parlement wallon, Germain Mugemangango.

Ses questions, transmises le 5 septembre par courriel au Bureau du Parlement wallon, portaient sur les surcoûts liés à plusieurs gros chantiers d’extension de l’institution : la nouvelle maison des parlementaires et le tunnel reliant le parking du Grognon à l’enceinte du Parlement.

Le président du Parlement wallon Jean-Claude Marcourt, qui à ce titre préside aussi le Bureau, a assuré que les réponses se retrouveraient en toute transparence dans un rapport qui devrait être bouclé avant la fin du mois d’octobre.

Les surcoûts dénoncés revus… à la hausse ?

Les données sont collectées actuellement dans les services du greffe, l’administration du Parlement, qui étaient sous les ordres de Frédéric Janssens jusqu’à sa mise à l’écart temporaire.

Pourquoi ce travail de collecte prend-il autant de temps ? Les documents rassemblant les dépenses pour ces chantiers majeurs ne sont donc pas accessibles en quelques clics ?

"Les services font ce qu’ils peuvent", assure-t-on au greffe. "Mais les budgets concoctés par le greffier sont des jeux de piste, rapporte un des fonctionnaires. C’est la technique du paravent: en apparence, les données sont bien tenues et tout est rigoureux mais, derrière, ça part dans tous les sens. Il faut retracer chaque facture et réconcilier toutes les pièces."

Ce qui se murmure, c’est qu’on serait déjà à 35 millions pour la maison des parlementaires

Pour rappel, les budgets initiaux étaient évalués à 10 millions pour la maison des parlementaires et pour le tunnel. Le passage souterrain, jugé "incongru" selon l’expression du chef de groupe Écolo Stéphane Hazée, ne devait au départ coûter "que" 700 000 €.

Mais les deux chantiers ont pris du gras. Il y quelques semaines, le greffier admettait une dépense de 1,2 million pour le tunnel. Et, en novembre 2021, il parlait d’un coût de 16 millions pour la maison des parlementaires.

Mais on laisse entendre que même les chiffres du PTB dénonçant en septembre un gros dépassement des budgets seraient… largement dépassés. "Ce qui se murmure, c’est qu’on serait déjà à 35 millions pour la maison des parlementaires ", nous glisse-t-on au greffe. Et on serait allègrement au-dessus de la barre des 2 millions pour la jonction souterraine. Autant dire que le rapport promis par le Bureau sera décortiqué comme jamais.

Ça bosse

En attendant, en l’absence de Frédéric Janssens, le greffe travaille. C’est une responsable de service, Bénédicte Lebrun, qui assure l’intérim avant le retour de la directrice générale Sandrine Salmon, actuellement en maladie.

"L’ambiance est beaucoup moins lourde, raconte un agent. Ça se passe bien. Tout le monde y met du sien pour montrer qu’on peut faire tourner le Parlement sans “lui”".

(*) Le Bureau, c’est cette instance qui chapeaute le Parlement. Il est composé de 5 députés de la majorité wallonne PS, MR et Écolo : Jean-Claude Marcourt et Sophie Pécriaux pour le PS, Manu Disabato pour Ecolo, Jacqueline Galant et Sybille de Coster-Bauchau pour le MR. C’est à cet étage qu’a été prise la décision d’écarter le greffier le 15 septembre dernier.