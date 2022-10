Crise énergétique : la taxe belge sur les surprofits devrait atteindre 4,7 milliards d’euros

La proposition de la ministre fait suite à la décision du Conseil des ministres européens de vendredi d’autoriser les Etats membres à planifier un tel mécanisme. Le canevas européen prévoit une autorisation de capter les surprofits sur le nucléaire, le renouvelable et le lignite réalisés au-delà d’un revenu de 180 euros par mégawatt/heure (MWh) du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023. Mais liberté est laissée aux Etats membres d’aller plus loin et de prévoir un plafond plus bas encore, et une période plus longue.