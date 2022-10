"En termes de moyens, de moyens humains et de moyens tout simplement", a-t-il affirmé lors de l’émission L’Invité sur la chaîne de télévision privée RTL.

Le juge Claise a cité les moyens informatiques dont dispose la justice. "Vous imagez un peu que nous menons des guerres avec des catapultes et nous avons devant nous des criminels" nettement mieux équipés, a-t-il dit.

"En réalité, tous nos systèmes informatiques et de communication sont entièrement piratés, on le sait", a poursuivi le juge, expert de la lutte contre la corruption et le blanchiment.

M. Claise a par contre qualifié de "coup de bol extraordinaire" dont ont bénéficié les forces de police belges et néerlandaises en réussissant à déjouer le chiffrement de l’application de messagerie Sky ECC, très prisée dans le milieu du trafic de drogues. Cette opération a permis de procéder à 1.230 arrestations et à l’interception de drogues pour un montant de 13 milliards d’euros, selon des chiffres officiels.

"Mais simplement, c’est une exception", a-t-il souligné.

Le juge a par contre déploré que la Belgique "ne soit absolument pas en ordre" à propos de ses obligations internationales, en citant le dernier rapport du GRECO (Groupe d’États contre la corruption), l’organe anti-corruption du Conseil de l’Europe publié début septembre.

Sur les 22 recommandations émises par la GRECO à l’adresse de la Belgique, "je pense qu’il y a une seule qui a été exécutée", a-t-il affirmé.

"Donc nous risquons des sanctions de la part du Conseil de l’Europe", a encore dit le magistrat, également auteur d’une douzaine de romans, dont certains inspirés par son expérience professionnelle.