La Wallonie allège le système de primes

En raison de la crise énergétique, la Région wallonne a décidé de faciliter le système d’octroi de primes pour le remplacement d’un système de chauffage. L’audit préalable est suspendu temporairement pour l’acquisition pompe à chaleur, d’une chaudière biomasse, d’un chauffe-eau solaire ou d’un poêle biomasse local. La facture finale des travaux doit être datée entre le 1er février 2022 et le 30 juin 2023 inclus et la demande doit être introduite dans les 4 mois de la facture. Le montant des primes est adapté selon votre catégorie de revenus, selon la composition de votre ménage, selon les travaux que vous souhaitez faire et leur contribution à l’amélioration de la performance énergétique de votre habitation. Le montant de base est multiplié par un facteur de 1 à 6 selon la catégorie de revenus, la prime se monte de 500 à 3 000 € pour une PAC eau chaude sanitaire et de 1 000 à 6 000 € pour une PAC chauffage ou combinée. D.N.