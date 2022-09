Prix de l’énergie: un accord européen « light » sans plafonnement

Ce que contient l’accord

Les responsables réunis autour de la table ont en fait validé les propositions présentées à la mi-septembre par la Commission européenne.

L’accord prévoit pour chaque État membre un objectif contraignant de réduction de la consommation d’électricité "d’au moins 5%" pendant les heures de pointe. Les 27 sont aussi appelés à réduire leur consommation mensuelle d’électricité de 10%, objectif indicatif.

À côté de ces mesures d’économies énergétiques, on retrouve aussi le délicat dossier des surprofits réalisés par les producteurs d’électricité, qui peuvent vendre à prix élevé de l’électricité parfois produite à bas prix.

Les ministres ont décidé de plafonner les revenus des producteurs d’électricité à partir du nucléaire et des renouvelables (éolien, solaire, hydroélectrique).

Ce plafond est fixé à 180 euros par mégawattheure. Et la différence entre ce plafond et le prix de gros du marché sera récupérée par les États pour être redistribuée aux ménages et aux entreprises. Par ailleurs, une "contribution temporaire de solidarité" s’appliquera aussi aux producteurs et distributeurs de gaz, charbon et pétrole.

Au total, des recettes d’environ 140 milliards d’euros pourraient ainsi être reversées, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

"Je pense que ce sera difficilement réalisable", juge de l’économiste Éric De Keuleneer, professeur émérite à l’ULB. "Car il va être extrêmement difficile de reconstituer les prix auxquels les producteurs ont vendu l’électricité aux fournisseurs. De plus, Engie peut, par exemple, vendre sa production belge à une filiale française. Ce sont alors des transferts internes. Je pense qu’un tel mécanisme sera très difficile à mettre en place."

Ce que l’accord ne contient pas

15 pays, dont la Belgique, plaident pour un plafonnement généralisé des prix de gros du gaz sur le marché européen.

Hélas, la Commission européenne, tout comme l’Allemagne, est réticente à mettre en place une telle mesure, redoutant qu’une limitation des prix menace l’approvisionnement des Européens, en dissuadant les "partenaires fiables" comme la Norvège ou les États-Unis de livrer l’Europe en gaz, au profit d’autres destinations.

Un argument qui laisse perplexe le professeur De Keuleneer. "Cette attitude de l’Allemagne, et de la Commission, est énigmatique", explique-t-il. "Ils ont l’air terrorisés à l’idée de ne plus pouvoir acheter du gaz. Or, l’argument avancé ne tient pas debout. Pour le moment, les prix du gaz en Europe sont nettement supérieurs aux prix asiatiques. Je pense d’ailleurs qu’il y a déjà eu des propositions pour plafonner le prix du gaz en Europe à un prix légèrement supérieur à celui du gaz sur le marché asiatique."

Dans les positions de la Commission européenne, une autre affirmation surprend Éric De Keuleneer. "D’aucuns semblent affirmer que ce sont les prix élevés qui ont permis à l’Europe de remplir ses réserves de gaz dans le contexte de la guerre en Ukraine", nous explique-t-il. "Or, cela ne se confirme pas du tout dans les chiffres. Car c’est surtout au premier semestre que l’Europe a acheté du gaz. Et c’est au mois de juillet que les cours ont commencé à flamber."

Dans un document préparatoire, la Commission a proposé de fixer un prix maximum pour le gaz russe -transporté par gazoduc ou le gaz naturel liquéfié (GNL) -, qui représente à l’heure actuelle 9% des importations européennes. La Commission envisage aussi de plafonner le prix du gaz utilisé pour la production d’électricité.

Le plafonnement, c’est pour quand ?

Ces options sont discutées par les ministres et devraient donner lieu à un plan plus détaillé, avant un sommet des dirigeants le 7 octobre à Prague et une nouvelle réunion des ministres de l’Énergie les 11 et 12 octobre. Des dates à évidemment noter au stylo rouge dans votre agenda.