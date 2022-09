Le roi Philippe a remis au prince Gabriel son béret de l’École Royale Militaire (photos et vidéo)

Mais lui, il attire tous les regards, dont ceux d’une vingtaine de journalistes, photographes et cameramen venus juste pour lui. Et pour son père, le roi Philippe qui lui remet son béret.

Le prince Gabriel, à l’instar de sa sœur Élisabeth, a entamé une formation à l’École Royale Militaire. Comme elle, il deviendra officier. Il a donc eu le plaisir de recevoir son béret militaire qu’il pourra désormais porter lors de la suite de cette formation.

Après la cérémonie, le prince, ses parents, le roi Philippe et la reine Mathilde, ainsi que sa sœur Élisabeth, se sont prêtés de bonne grâce au jeu des photos souvenirs, pour le grand plaisir des nombreux photographes. La reine Mathilde, plutôt émue, lui a offert un magnifique sourire, plein de fierté maternelle.

